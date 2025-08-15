augusztus 15., péntek

Mária névnap

1 órája

Kaposvárra ért a HÉV Budapestről, meglepő forgalomszervezést produkált a MÁV

Címkék#vasútállomás#MÁV#Somogyivasutak

Harsányi Miklós
Meglepő videót kapott szerkesztőségünk pénteken. A forró hétköznap délutánon, olvasónk szerint még szerdán egyszer csak begördült egy HÉV-kocsi a kaposvári vasútállomásra, legalábbis a szerelvény kísértetiesen hasonlít a Budapest környékén elővárosi közlekedésben látható kocsihoz. Egyelőre nem tudható, véletlen lehetett a különleges átirányítás, vagy rendszerszerű a HÉV-kocsik megjelenése.

Olvasónknak köszönjük a felvételt, az eredetit a somogyivasutak.hu publikálta.
 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
