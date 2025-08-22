augusztus 22., péntek

Somogyi Nyugdíjasok

50 perce

Nem tudtak hibázni a főzőverseny részvevői

Címkék#emléklap#verseny#kondér#étel

Az égiek is megkönyörültek a Kaposfüredi Nyugdíjas Egyesület negyedik káposztafőző-versenyének részvevőin, jócskán lejjebb tekerve a hőfokszabályozót, így még a forró kondér mellett is elviselhetőbb volt a hőség.

Varga László

A nagy melegtől nem ok nélkül aggódtak a káposztafőző-verseny részvevők, mivel a mesterszakácsok többsége jócskán benne van a korban, és az egészségük sem vetekedett a húsz évesekével. A kultúrház udvarán rendezett főzőversenybe mindemellett hat nyugdíjas közösség csapata nevezett be. 

több csapat nevezett a káposztafőző-versenyre
Fő a fürediek étele a káposztafőző-versenyen
Fotó: Varga László

Remek hangulatban főtt a káposzta

– Bár mi is állandó részvevői vagyunk a hagyományos augusztus végi káposztafesztiválnak, annak jellege és miliője mégsem olyan bensőséges, mint amikor régi baráti társaságok töltenek el pár órát egymással – nyilatkozta Varga Józsefné elnök.
Mindezt alátámasztotta a főzés közbeni remek hangulat is, mint ahogy az elkészült több kondér húsos vagy töltött káposzta az utolsó falásig elfogyott. A zsűri hosszas mérlegelés után sem tudott különbséget tenni az ételek között, amit Nagy Attila részönkormányzati képviselő, a zsűri elnöke azzal indokolt, hogy valamennyi étel egyedi és nagyon ízletes volt és az elkészítésük hozzáértő, remek szakácsokra vall. Végül a csoportok Varga Józsefné elnöktől emléklapot és konyharuhát vehettek át, a nap pedig táncos mulatsággal ért véget. 

Munkában a zsűri
Fotó: Varga László

 

 

Somogyi Nyugdíjasok

A dosszié további cikkei
