Helyi közélet

1 órája

Az eső esett, de a káposztás ételek azért rotyogtak a bográcsban Füreden, méghozzá ilyen recept alapján

Címkék#rendezvény#Nagy Attila#székelykáposzta#tömeg#Kaposvári Sporthorgász Egyesület#étel

A jó hangulatnak és a finom ételeknek sem ártott a szombaton lezúduló csapadék. Az eső sem mosta el a káposztás ételek fesztiválját Kaposfüreden, sőt az idei rendezvényen rekordszámú csapat ragadott fakanalat.

Kovács Gábor László

– Egy kis rottyanás még kell neki! – tette vissza az üstre a fedőt szombaton délben a szakács, miután szemügyre vette, hogy áll a káposztás ételük. Kellett az eső, csak nem mára, mondta mellette a társa.   

Aki kért, kapott a káposztás ételekből Fotó: Muzslay Péter
Aki kért, kapott a káposztás ételekből Fotó: Muzslay Péter

Káposztás ételek tömegével

Székelykáposztát főzött a Kaposvári Sporthorgász Egyesület csapata, Bayerle Szabolcs vezetésével. Szerinte a jó alapanyagok elengedhetetlenek, ők egy egész sertéscombot főztek meg előre, majd egy paprikás lecsós alapot kevertek ki, és abba tették bele a káposztát. Nem kevesebb, mint 35 adag lett a végeredmény, amit szétosztottak a vendégeik között. A csapathoz Szita Károly, Kaposvár polgármestere is odalépett, és közösen felidézték a történetet, miszerint a székelykáposzta a pesti kiötlője tulajdonnevéről kapta az elnevezését, így nincs sok köze Erdélyhez.   

Kis kóstoló
Kis kóstoló jutott mindenkinek Fotó: Muzslay P.

– Hagyományos húsos káposztát készítettünk csülökkel, gerslivel, illetve velővel töltött gombóccal egy egyedi, családi, titkosított recept alapján – mutatta kérésünkre Bacza Tibor, a Kaposfüredi Szőlősgazdák Egyesületének tagja. Baráti társaságként közösen elfogyasztják az ételt, és akinek ízlik, megkínálják, mondta arról, hogy mi lesz a húsos káposzta sorsa.   

Babos káposzta a fazékban
Babos káposzta a fazékban

– Csináltunk egy kacsásat és egy csülkös-körmöst is, mindegyik nagyon jól sikerült! – jelentette ki Márton Krisztián. – Meglátjuk, hogy a zsűri mit mond róla. Kollégák vagyunk, Kaposvárról érkeztünk, négyen összeálltunk a főzéshez. A családnak, barátoknak szántuk, jut is, marad is alapon.

Hamar ürültek a bográcsok
Hamar ürültek a bográcsok 

A  negyed évszázados múltú rendezvényen az idei esős idő ellenére 14 csapat állt rajthoz, míg az elmúlt években 9-től 11-ig váltakozott a csapatok száma, mondta a szervezők nevében Nagy Attila, a kaposfüredi településrész önkormányzati képviselője. Az özönvízszerű eső ellenére a hangulat jó volt, de a sok csapadék némileg akadályozta a főzőket, sokan lettek nyirkosak. Rossz időt fogtak ki, de ennek ellenére sok látogató volt, bár az eső miatt a színpadot beköltöztették az iskola tornatermébe.  Az önkormányzat jóvoltából 500 káposztást ételt főzettek, ezeket 500 forintos jegyre kiosztották a közönségnek. Az idén a Cser vendéglő segített be a főzésbe, miután a korábbi években szorgoskodó katonák az idén nem tudtak beszállni az idei versenybe, ami nem is csoda, mert hadgyakorlat kezdődött. A kaposfüredi káposztás ételek kedvelőit más programok is várták: kisvonat szállította a nézőket, ugrálóvár és műsor várta a gyerekeket, és nyugdíjasok is műsort adtak elő. A művelődési házban makett hajó kiállítás nyílt az érdeklődőknek.   

  

Káposztás ételek főzőversenye Kaposfüred

Fotók: Muzslay Péter

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
