Űrkertészkedett és paprikát is nevelt Kapu Tibor

Két hete tért vissza a földre az AX-4 legénysége, köztük Kapu Tibor, magyar kutatóűrhajós. A Peggy Witson amerikai asztronauta által vezetett csapat helyi idő szerint péntek délután adta első sajtótájékoztatóját a Földre érkezés óta, amelyen az űrhajósok beszámoltak élményeikről.

Az Axiom4 legénysége, jobbról, első sorban Kapu Tibor, magyar kutatóűrhajós.

Forrás: nasa.gov

Peggy Witson parancsnok elmondta, a Földre egy igazi összetartó csapatként tértek vissza és életreszóló barátságot kötöttek. Az űrhajósok 18 napot töltöttek az űrben, 288-szor kerülték meg a Földet a Nemzetközi Űrállomáson és olyan különleges kísérleteket végeztek, mint az első űrben végzett agy-gép interfész, vagy éppen azt vizsgálták, hogy milyen hatással van az űrrepülés az emberi szervezetre. Kapu Tibor, magyar kutatóűrhajós elmondta, hogy miután visszatért a Földre sokáig nehéznek érezte végtagjait, de néhány óra pihenés után gyorsan regenerálódott az űrutazás után. Azt is elmondta újságírói kérdésre, hogy augusztus közepén tér csak haza Magyarországra, hiszen most még azon dolgoznak az Egyesült Államokban lévő magyar csapattal, hogy visszaszokjon a gravitációhoz. A csapat tagja Schlégl Ádám, korábbi űrhajós-jelölt, kaposvári születésű ortopédsebész is, aki korábban a somogyi megyeszékhelyen mesélt nekünk arról, hogy ő majd a Földről segíti Tibor munkáját.

A Sonline.hu kérdésére Kapu Tibor elárulta, a magyar team most is segíti őt és így egyáltalán nem érzi magát egyedül. – Nagyon sok kolléga van itt velem, nem is tudom megszámolni mennyien vannak itt velem a HUNOR programtól. A támogatásuk óriási és nagyon-nagyon fontos számomra, mondta kérdésünkre Magyarország új kutatóűrhajósa.

Sikeresen elvégezte az összes tervezett kísérletet Kapu Tibor .

Forrás: MW

Élvezte az űrkertészkedést Kapu Tibor

Arról is kérdeztük Kapu Tibort, hogy az általa elvégzett 25 kísérlet közül melyik volt számára a legérdekesebb és meglepőbb, tekintve, hogy ő maga gépészmérnök, az űrben azonban különböző tudományterületekhez kapcsolódó kísérleteket végzett el. – Nem szeretnék kiemelni egyet sem, de ha mégis kellene, akkor a biológiához kötődőeket mondanám, ezek egészen meglepőek voltak számomra. Az bebizonyosodott, hogy a magyar paprika az űrben is megél, magyarázta a magyar asztronauta. Hozzátette: többféle növény növekedését vizsgálta a súlytalanságban, ezért naponta dokumentálta a viselkedésüket. – A célunk az volt, hogy meghatározzuk, mely enzimek azok amelyek helyre tudják állítani a DNS-t a leggyorsabban miután sugárzásnak voltak kitéve. Megmondom őszintén, annyit foglalkoztam a növényekkel, hogy ezután lehet, hogy a kertészkedés lesz az új hobbim, mondta Kapu Tibor nevetve. Elárulta azt is, hogy olyan gyorsan nőttek a növények, hogy szólt a huntsville-i kutatóközpont munkatársainak, hogy helyet kell csinálni a növényeknek, mert sokkal jobban reagáltak az űrbéli körülményekre mint gondolták. Végül úgy sommázta a küldetést Tibor, hogy maximálisan sikerült elvégezni a tervezett kísérleteket és nagyon élvezte az összeset.