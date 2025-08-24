augusztus 24., vasárnap

Az enyészetté lesz az egykor gyönyörű somogyi kastély

A helyiek szerint már nem lehet megmenteni az épületet. Félő, hogy visszavonhatatlanul az enyészetté lesz az egykor gyönyörű mikei kastély.

Kovács Gábor László

Amit lehetett megtettünk, minden követ megmozgattunk, de sajnos ez a kastély a végpusztulás szélén áll, most már csak bontás jöhet szóba – felelte érdeklődésünkre Tóth Árpád, Mike polgármestere. A konyharész teteje leszakadt, az épület egész belső szerkezete sérült, a földszintről ki lehet látni a tetőn át az égre. Szerinte ezzel statikailag már nem lehet mit kezdeni.  

A mikei kastély évtizedek óta romos Fotó: Muzslay Péter
Az önkormányzat megpróbált megkeresni mindenkit a műemlékvédelemtől kezdve a miniszterelnöki hivatalig, de mindenhol arra hivatkoztak, hogy a kastély magántulajdon, ezért tehetetlenek.

 – Ha ők nem tudnak vele mit kezdeni, akkor mit tehet egy kistelepülési önkormányzat? – tette fel a kérdést a polgármester. – Semmilyen eszközünk sincs arra, hogy egy műemlékjellegű épületet megóvjunk. A pusztuló kastély a település szégyene lett, de valójában nem csak a miénk, az egész országé...

A tulajdonos egy Belgiumban élő magyar üzletember, aki a Vajdaságból vándorolt ki nyugatra valaha. A millenium környékén alapított egy kft-t, de évek óta nem látták a faluban. A kastély mellett lévő műhelyt időközben a NAV elárvereztette. Néhány éve a tulajdonos megbízásából fákat vágtak ki a területen, más nem történt. 

A mikei kastély története

A mikei uradalom és a falu 1745-ben került a Somssich család birtokába. A kastély 1821-ben épült, kétszintes klasszicista épület, amelyet a község akkori legnagyobb birtokosa, gróf Somssich Pongrác építtett. A kastély mögötti területen található a mauzóleum, melyet egy kis tó partján gróf Sommsich Imre építtetett 1867-ben, húszévesen elhunyt fia síremlékéül. A második világháborúban ezt a sírhelyet és a temetői családi kriptát is feldúlták a szovjet katonák. Az önkormányzat 1991-ben helyeztette közös sírba az egykori birtokosok földi maradványait.

A kastélyépületet később átalakították, téeszirodáknak adott helyet. Jelenleg romos, megközelíteni tilos, a tetejét több éve fólia borította, de mára az is eltűnt. 

A somogyi kastélyok siralmas állapotban vannak

Iskolának, szociális otthonnak és szállodának használnak néhány somogyi kastélyt, a legtöbb azonban üresen áll. Becslések szerint a megyében kétszáz kastély, kúria és úrilak található, ezek egy része magántulajdonban, másik fele állami és önkormányzati kézben van. Vannak olyan épületek, amelyek nagyon rossz állapotban vannak, mondta a sonline.hunak Kiss Norbert Péter főlevéltáros. A kercseligeti Maár-kastély, a mikei Somssich-kastély, a somogytarnócai Széchenyi-kastély és a Barcs-belcsapusztai Kremsier-kastély is felújításra szorul. Utóbbinak már csak a falai állnak. Ezek az épületek külföldi kézben vannak, ezért nehéz elérni a tulajdonosokat. Sajnos, jó pár kastély és kúria már nem áll. Erre az egyik legkirívóbb példa az iharosi Inkey-kastély, amelyet a források szerint felrobbantottak a 1970-es évek végén, mert megtámadta a tetőszerkezetet a könnyező gomba. 

 

