Az enyészetté lesz az egykor gyönyörű somogyi kastély

Amit lehetett megtettünk, minden követ megmozgattunk, de sajnos ez a kastély a végpusztulás szélén áll, most már csak bontás jöhet szóba – felelte érdeklődésünkre Tóth Árpád, Mike polgármestere. A konyharész teteje leszakadt, az épület egész belső szerkezete sérült, a földszintről ki lehet látni a tetőn át az égre. Szerinte ezzel statikailag már nem lehet mit kezdeni.

A mikei kastély évtizedek óta romos Fotó: Muzslay Péter

Az önkormányzat megpróbált megkeresni mindenkit a műemlékvédelemtől kezdve a miniszterelnöki hivatalig, de mindenhol arra hivatkoztak, hogy a kastély magántulajdon, ezért tehetetlenek.

– Ha ők nem tudnak vele mit kezdeni, akkor mit tehet egy kistelepülési önkormányzat? – tette fel a kérdést a polgármester. – Semmilyen eszközünk sincs arra, hogy egy műemlékjellegű épületet megóvjunk. A pusztuló kastély a település szégyene lett, de valójában nem csak a miénk, az egész országé...

A tulajdonos egy Belgiumban élő magyar üzletember, aki a Vajdaságból vándorolt ki nyugatra valaha. A millenium környékén alapított egy kft-t, de évek óta nem látták a faluban. A kastély mellett lévő műhelyt időközben a NAV elárvereztette. Néhány éve a tulajdonos megbízásából fákat vágtak ki a területen, más nem történt.

A mikei kastély története

A mikei uradalom és a falu 1745-ben került a Somssich család birtokába. A kastély 1821-ben épült, kétszintes klasszicista épület, amelyet a község akkori legnagyobb birtokosa, gróf Somssich Pongrác építtett. A kastély mögötti területen található a mauzóleum, melyet egy kis tó partján gróf Sommsich Imre építtetett 1867-ben, húszévesen elhunyt fia síremlékéül. A második világháborúban ezt a sírhelyet és a temetői családi kriptát is feldúlták a szovjet katonák. Az önkormányzat 1991-ben helyeztette közös sírba az egykori birtokosok földi maradványait.

A kastélyépületet később átalakították, téeszirodáknak adott helyet. Jelenleg romos, megközelíteni tilos, a tetejét több éve fólia borította, de mára az is eltűnt.

A somogyi kastélyok siralmas állapotban vannak

Iskolának, szociális otthonnak és szállodának használnak néhány somogyi kastélyt, a legtöbb azonban üresen áll. Becslések szerint a megyében kétszáz kastély, kúria és úrilak található, ezek egy része magántulajdonban, másik fele állami és önkormányzati kézben van. Vannak olyan épületek, amelyek nagyon rossz állapotban vannak, mondta a sonline.hunak Kiss Norbert Péter főlevéltáros. A kercseligeti Maár-kastély, a mikei Somssich-kastély, a somogytarnócai Széchenyi-kastély és a Barcs-belcsapusztai Kremsier-kastély is felújításra szorul. Utóbbinak már csak a falai állnak. Ezek az épületek külföldi kézben vannak, ezért nehéz elérni a tulajdonosokat. Sajnos, jó pár kastély és kúria már nem áll. Erre az egyik legkirívóbb példa az iharosi Inkey-kastély, amelyet a források szerint felrobbantottak a 1970-es évek végén, mert megtámadta a tetőszerkezetet a könnyező gomba.