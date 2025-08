Tragédia: Meghalt a legendás testépítő

Péntek reggel saját közösségi oldalán jelentette be Scitec Magyarország, hogy Kathi Béla közismert magyar testépítő s családi nyaralás alkalmával tragikus hirtelenséggel elhunyt. A bejegyzésben azt írták kerékpár baleset történt amelyet a sportoló nem élt túl. Kathi Béla mindössze 46 éves volt, a hazai testépítés úttörő alakjai közé tartozott. Az 1980-as és 1990-es években vált ismertté, amikor a sportág még viszonylag kevéssé volt elterjedt Magyarországon.

Felfoghatatlan tragédia, Kathi Béla 46 évesen vesztette el életét

Fotó: Katona Tibor

Kathi Béla, az egyik legmotiválóbb testépítő volt

Fizikumával, versenyeredményeivel és karizmatikus fellépésével hozzájárult a testépítés népszerűsítéséhez. Több hazai és nemzetközi versenyen is szerepelt, és sokak számára példakép lett a sportban elért eredményei miatt. Emellett edzőként is tevékenykedett, nagy hatással volt a következő generációkra. Rendszeres résztvevője volt a Muscle Beacheknek Siófokon, legutóbb múlt szombaton edzhettek vele a rajongók a Balaton-parton. Kathi Béla nemcsak sportteljesítményével, hanem emberségével, szerénységével és hatalmas szívével is nyomot hagyott mindannyiunkban. Hiánya pótolhatatlan, emléke örökké velünk marad. Részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak, tisztelőinek és mindazoknak, akiket megérintett az ő kivételes élete.