2 órája
Az egyiknek túl keserű, a másiknak lágy – Kaposváron derült ki, mi a legjobb fekete kávék titka
Vérpezsdítő gasztroélménnyel indult a szerda Kaposváron az egyik belvárosi kávézóban. A Kaposfest kísérőrendezvényeként először rendezték meg az „Eleven Reggel” című találkozót a kávékülönlegességek kedvelőinek.
A program során a résztvevők többféle különleges italt is megkóstolhattak, miközben a kaposvári Roastopus specialty kávépörkölő szakértői mutatták be a világ különböző tájairól – például Brazíliából és Etiópiából – származó válogatott fajtákat. A látogatók többféle elkészítési móddal ismerkedtek meg: volt filter, cold brew, presszó különlegességek, sőt, egy irányított cupping, azaz kávékóstolás is.
A program során meg lehetett nézni, szagolni, és természetesen ízlelni a különböző nyers és pörkölt szemeket. Igazi kuriózumként hideg cascara főzetet is kínáltak – ez a frissítő ital a kávécseresznye héjából készült, és ritkaság az itthoni vendéglátóhelyeken.
Friss kávé és ritka ízek
Horváth-Vaskó Lilla, a Roastopus baristája elmondta, hogy a kóstolás során az ízélmények egyénileg változhatnak, hiszen mindenki máshogy érzékeli a kávé ízét. Ennek egyik oka, hogy az ízérzékelést nagyban befolyásolja, mit reggeliztünk előtte. A szakember szerint fontos a kóstolást brazil kávéval kezdeni, mivel annak kiegyensúlyozott ízvilága remek alapot nyújt. Ezt követően egy ugandai vagy etiópiai fajta teljesen más, egyedi élményt kínál.
Különleges kávékat kóstolhattak KaposváronFotók: Muzslay Péter
Kiemelte, hogy a pörkölés teljesen szárazon zajlik, melynek időtartama 10 perc, később ennek az intenzitása döntően befolyásolja a kávébab végső színét.
- A kóstolt finomságokat helyben meg lehetett vásárolni – akár ajándékba, akár otthoni élvezetre. Az esemény nyitott volt mindenki számára, aki szereti a minőségi fekete kávét, vagy szívesen indította volna a napját egy különleges élménnyel.