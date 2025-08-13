augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videó

33 perce

Az egyiknek túl keserű, a másiknak lágy – Kaposváron derült ki, mi a legjobb fekete kávék titka

Címkék#kávé#kaposvári#esemény#program

Vérpezsdítő gasztroélménnyel indult a szerda Kaposváron az egyik belvárosi kávézóban. A Kaposfest kísérőrendezvényeként először rendezték meg az „Eleven Reggel” című találkozót a kávékülönlegességek kedvelőinek. 

Bodor Nikolett
Az egyiknek túl keserű, a másiknak lágy – Kaposváron derült ki, mi a legjobb fekete kávék titka

A program során a résztvevők többféle különleges italt is megkóstolhattak, miközben a kaposvári Roastopus specialty kávépörkölő szakértői mutatták be a világ különböző tájairól – például Brazíliából és Etiópiából – származó válogatott fajtákat. A látogatók többféle elkészítési móddal ismerkedtek meg: volt filter, cold brew, presszó különlegességek, sőt, egy irányított cupping, azaz kávékóstolás is. 

Kávékülönlegességek bemutatása Fotó: Muzslay Péter
Kávékülönlegességek bemutatása
Fotó: Muzslay Péter

A program során meg lehetett nézni, szagolni, és természetesen ízlelni a különböző nyers és pörkölt szemeket. Igazi kuriózumként hideg cascara főzetet is kínáltak – ez a frissítő ital a kávécseresznye héjából készült, és ritkaság az itthoni  vendéglátóhelyeken.

 

Friss kávé és ritka ízek

Horváth-Vaskó Lilla, a Roastopus baristája elmondta, hogy a kóstolás során az ízélmények egyénileg változhatnak, hiszen mindenki máshogy érzékeli a kávé ízét. Ennek egyik oka, hogy az ízérzékelést nagyban befolyásolja, mit reggeliztünk előtte.  A szakember szerint fontos a kóstolást brazil kávéval kezdeni, mivel annak kiegyensúlyozott ízvilága remek alapot nyújt. Ezt követően egy ugandai vagy etiópiai fajta teljesen más, egyedi élményt kínál. 

Különleges kávékat kóstolhattak Kaposváron

Fotók: Muzslay Péter

Kiemelte, hogy a pörkölés teljesen szárazon zajlik, melynek időtartama 10 perc, később ennek az intenzitása döntően befolyásolja a kávébab végső színét. 

  • A kóstolt finomságokat helyben meg lehetett vásárolni – akár ajándékba, akár otthoni élvezetre. Az esemény nyitott volt mindenki számára, aki szereti a minőségi fekete kávét, vagy szívesen indította volna a napját egy különleges élménnyel. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu