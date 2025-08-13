Az egyiknek túl keserű, a másiknak lágy – Kaposváron derült ki, mi a legjobb fekete kávék titka

A program során a résztvevők többféle különleges italt is megkóstolhattak, miközben a kaposvári Roastopus specialty kávépörkölő szakértői mutatták be a világ különböző tájairól – például Brazíliából és Etiópiából – származó válogatott fajtákat. A látogatók többféle elkészítési móddal ismerkedtek meg: volt filter, cold brew, presszó különlegességek, sőt, egy irányított cupping, azaz kávékóstolás is.

Kávékülönlegességek bemutatása

Fotó: Muzslay Péter

A program során meg lehetett nézni, szagolni, és természetesen ízlelni a különböző nyers és pörkölt szemeket. Igazi kuriózumként hideg cascara főzetet is kínáltak – ez a frissítő ital a kávécseresznye héjából készült, és ritkaság az itthoni vendéglátóhelyeken.

Friss kávé és ritka ízek

Horváth-Vaskó Lilla, a Roastopus baristája elmondta, hogy a kóstolás során az ízélmények egyénileg változhatnak, hiszen mindenki máshogy érzékeli a kávé ízét. Ennek egyik oka, hogy az ízérzékelést nagyban befolyásolja, mit reggeliztünk előtte. A szakember szerint fontos a kóstolást brazil kávéval kezdeni, mivel annak kiegyensúlyozott ízvilága remek alapot nyújt. Ezt követően egy ugandai vagy etiópiai fajta teljesen más, egyedi élményt kínál.