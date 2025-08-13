Vacakol a májad, kopogtat a cukorbetegség? Naponta ennyi kávét kell innod, hogy jobban legyél

Egy csésze reggeli kávé sokunk számára nemcsak rituálé, hanem létfontosságú indítója a napnak. De vajon mennyire egészséges ez a fekete arany, amit évszázadok óta hol méregként, hol gyógyírként tartanak számon?

Kávé mértékkel – Hogyan élvezd a fekete aranyat egészségesen?

Mi van a kávéban?

A kávé főbb hatóanyagai közé tartozik a jól ismert koffein, valamint a klorogénsavak és egyes terpének. Ezek mind különféle módon befolyásolják a szervezet működését, főként az idegrendszerre, az anyagcserére és a keringésre gyakorolt hatásuk révén. A klorogénsavak antioxidáns hatásáról laboratóriumi körülmények között sokat tudunk, ám ezek a hatások az emberi szervezetben nem mindig jelentkeznek ugyanúgy.

A koffein trükkje: nem energiát ad, hanem elrejti a fáradtságot.

A koffein hatása tulajdonképpen azon alapul, hogy átveri az agyunkat: az ébrenlétért és az energiaszint szabályozásáért felelős receptorokat foglalja el, mégpedig olyanokat, amelyek normál esetben fáradtságot jeleznének. Így a koffein nem "felpörget" bennünket, hanem inkább megakadályozza, hogy elfáradjunk – legalábbis ideiglenesen.

–Bár a koffeinnek létezik ajánlott napi mennyisége, önmagában a kávéról nem sikerült bizonyítani, hogy egészségtelen lenne. A problémát inkább két dolog okozhatja: egyrészt az, hogyan fogyasztjuk – például ha sok cukorral, tejszínnel isszuk, ezek a kiegészítők valóban káros hatással lehetnek a szervezetre. Másrészt gondot jelenthet a koffein túladagolása, amely bizonyos esetekben kellemetlen tüneteket okozhat.

Felnőttek számára a napi 300 mg koffein bevitele általában biztonságosnak tekinthető, ami nagyjából 3-4 csészének felel meg. Ez természetesen függ a kávé fajtájától, a főzési módtól, illetve az adag erősségétől is.

Fontos megjegyezni, hogy egyes emberek érzékenyebbek a koffeinre – az ő szervezetük lassabban bontja le, így náluk már kisebb mennyiség is szívdobogást okozhat. Ezek az emberek jellemzően hamar felismerik magukon a tüneteket, és ösztönösen kerülik a koffeintartalmú italokat.

Az éhgyomorra fogyasztás kérdése szintén sokakat érint. Bár nem mindenkinél okoz panaszt, refluxra hajlamos embereknél vagy azoknál, akiknél fokozott a gyomorsavtermelés, valóban ronthat a helyzeten. Ezért ha valaki gyomorégést vagy más kellemetlenséget tapasztal, érdemes kerülni a reggeli előtti kávézást - mondta el Vass Bence dietetikus.