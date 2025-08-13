augusztus 13., szerda

Fekete főzet

1 órája

Vacakol a májad, kopogtat a cukorbetegség? Naponta ennyi kávét kell innod, hogy jobban legyél

#kávé koffein#szervezet#csésze#arany

Kevés olyan ital létezik a világon, amely annyi embert köt össze, mint ez a népszerű, aromás fekete főzet. Legyen szó reggeli ébredésről, délutáni szünetről vagy egy baráti beszélgetésről, a kávé sokak számára több, mint egy koffeines ital – szertartás, élmény és életérzés.

Bodor Nikolett
Egy csésze reggeli kávé sokunk számára nemcsak rituálé, hanem létfontosságú indítója a napnak. De vajon mennyire egészséges ez a fekete arany, amit évszázadok óta hol méregként, hol gyógyírként tartanak számon? 

Kávé mértékkel – Hogyan élvezd a fekete aranyat egészségesen?
Mi van a kávéban? 

A kávé főbb hatóanyagai közé tartozik a jól ismert koffein, valamint a klorogénsavak és egyes terpének. Ezek mind különféle módon befolyásolják a szervezet működését, főként az idegrendszerre, az anyagcserére és a keringésre gyakorolt hatásuk révén. A klorogénsavak antioxidáns hatásáról laboratóriumi körülmények között sokat tudunk, ám ezek a hatások az emberi szervezetben nem mindig jelentkeznek ugyanúgy. 

  • A koffein trükkje: nem energiát ad, hanem elrejti a fáradtságot.  

A koffein hatása tulajdonképpen azon alapul, hogy átveri az agyunkat: az ébrenlétért és az energiaszint szabályozásáért felelős receptorokat foglalja el, mégpedig olyanokat, amelyek normál esetben fáradtságot jeleznének. Így a koffein nem "felpörget" bennünket, hanem inkább megakadályozza, hogy elfáradjunk – legalábbis ideiglenesen. 

–Bár a koffeinnek létezik ajánlott napi mennyisége, önmagában a kávéról nem sikerült bizonyítani, hogy egészségtelen lenne. A problémát inkább két dolog okozhatja: egyrészt az, hogyan fogyasztjuk – például ha sok cukorral, tejszínnel isszuk, ezek a kiegészítők valóban káros hatással lehetnek a szervezetre. Másrészt gondot jelenthet a koffein túladagolása, amely bizonyos esetekben kellemetlen tüneteket okozhat. 
Felnőttek számára a napi 300 mg koffein bevitele általában biztonságosnak tekinthető, ami nagyjából 3-4 csészének felel meg. Ez természetesen függ a kávé fajtájától, a főzési módtól, illetve az adag erősségétől is. 
Fontos megjegyezni, hogy egyes emberek érzékenyebbek a koffeinre – az ő szervezetük lassabban bontja le, így náluk már kisebb mennyiség is szívdobogást okozhat. Ezek az emberek jellemzően hamar felismerik magukon a tüneteket, és ösztönösen kerülik a koffeintartalmú italokat. 
Az éhgyomorra fogyasztás kérdése szintén sokakat érint. Bár nem mindenkinél okoz panaszt, refluxra hajlamos embereknél vagy azoknál, akiknél fokozott a gyomorsavtermelés, valóban ronthat a helyzeten. Ezért ha valaki gyomorégést vagy más kellemetlenséget tapasztal, érdemes kerülni a reggeli előtti kávézást - mondta el Vass Bence dietetikus.

 

A kávé jótékony hatásai – többet tud, mint hinnénk 

 

  • Támogathatja a zsírégetést.
  • A koffein számos fogyókúrás termékben megtalálható, és nem véletlenül: gyorsítja az anyagcserét és segíti a zsírbontást. Kutatások szerint akár 29%-kal is fokozhatja a zsírlebontást normál testalkatúaknál. 
  • Csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. Egyes tanulmányok szerint a rendszeres kávéfogyasztás 23–50%-kal is mérsékelheti a betegség kialakulásának esélyét. Egy átfogó vizsgálat 457 ezer résztvevő adatai alapján igazolta ezt az összefüggést. 
  • Naponta négy csésze, akár 80%-kal csökkentheti a májzsugor esélyét. Ez különösen fontos, mivel a máj a legnagyobb terhelésnek kitett szerveink egyike. 
  • Segíthet bizonyos daganatok megelőzésében.
  • A máj- és végbélrák kockázata is alacsonyabb lehet a rendszeres fogyasztóknál. Előbbinél 40%, utóbbinál 15%-os csökkenést mutattak ki a kutatások.

 

