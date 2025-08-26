Kaposváron mindenki levelet kap a KAVIZ-től, új szerződéseket kell kötni a vízszolgátlatáshoz

Megkeresett bennünket egy olvasónk, aki egy Honvéd utcai társasházban él, és arról számolt be, hogy a KAVIZ-tól levélben egy szerződéstervezetet kapott. A nyomtatványt ki kell töltenie és visszaküldenie, hogy új szerződése legyen. Egy törvényre hivatkozik a szolgáltató, bár az illető úgy tudta, hogy neki érvényes szerződése van, ezért nem értette a dolgot. Először azt gondolta, hogy a társasházban lehet probléma, de kiderült, hogy mások is kaptak hasonló levelet.

A KAVIZ-tól kap levelet mindenki, új szerződéseket kell kötni

Van, akit négy hónappal ezelőtt kerestek meg hasonló tartalmú levéllel, másoknak még nem címezték ki a megkeresést. A levél tartalma szerint az elmúlt időszakban módosult a víziközműszolgáltatásról szóló törvény. A jogszabályi változások miatt módosultak a közszolgáltatási szerződés egyes pontjai, ezért mellékelten megküldték az új közszolgáltatási szerződést adategyeztetés és aláírás végett. A feldolgozás gördülékenysége miatt az kérték, hogy mindenki olvahatóan, nagy betűkkel töltse ki a nyomtatványt.

Megkerestük a Kapos Holding Zrt kommunikációs szolgáltatát. Megkérdeztük, hogy a város minden ügyfele kap majd ilyen levelet a szolgáltatótól? Ha igen, miért van szükség új szerződéskötésre? Mi történik azzal, aki nem küldi vissza a kitöltött nyomtatványt, kikerül a szolgáltatásból?

A holding kommunikációs szolgálata értesített bennünket, hogy kérdéseinket átküldték a Nemzeti Víziközművek Zrt-nek, miután az új szerződéskötésekre azért volt szükség, mert a törvény értelmében állami kézbe került a vízszolgáltatás szerte az országban. Így valószínű, hogy más településeken is hasonló ügymenet várható. Amint a Nemzeti Víziközművek válaszol kérdéseinkre, azonnal közöljük.