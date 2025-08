90 évesen 65 év papság után is misét tartott az atya

Ezt követően így summázott:

– Úgy gondolom, némiképp hozzájárultam ahhoz, hogy hitetek tovább éledezzen, mivel sok viharon átvezetett engem is az Isten, s ez az egykori különleges találkozás. Bízom benne, ti is részesei lesztek e rejtett égi segítségnek. Most búcsúzom tőletek, a viszontlátás szószerinti értelmében. Minden Istentől van; üdvösségünk, megdicsőülésünk és örök életünk is.

Ezután Keczely atya énekelni kezdett, mivel sugallatot kapott: azt a Mária kongregációs éneket adja elő, amit édesanyja énekelt 1921-ben Kassán a polgári iskolába járó diáklányokkal együtt. Ez egy fogadalmi ének volt a Szűzanyához.

Gitáros-énekes dalok is elhangzottak, majd a szentáldozás utáni imában, a jubiláns arra kérte Krisztust, hogy a jelenlévők helyes döntéseket tudjanak hozni, s ha mégis kiderülne, hogy nem megfelelők döntéseik, akkor Jézus segítsen nekik. Ezt követően Varga László atya adott hálát Keczely atya életéért, hivatásáért.

– Leginkább azt szeretném megköszönni, hogy szeretted a rád bízottakat – kezdte a püspök. – Nagy kincs, amikor a pásztor szereti a nyáját. Ismeri az útjukat, gondjaikat, örömeiket, s a nevükön szólítja. Köszönöm azt a szeretetet, amivel szinte mindenkit beszerettél az egyházba, akit csak lehetett – mondta a főpásztor, és elárulta: be akarta hívni az atyát a zselickislaki egyházi szeretetotthonba, ám Károly atya nem élt a lehetőséggel, mondván, azt a szeretetet nem kapná meg senkitől, mint amit itt megkap. – Minden szentmisében mi vagyunk a pap, Krisztus az áldozat, ám amikor vége a szentmisének, akkor helyet cserélünk. Két mise között Jézus a pap; kezébe veszi az életünket, és bemutatja szeretetáldozatként az Atyának. Ebbe beletartoznak a megtöretések is, melyek alázatra tanítanak bennünket. Ezek fontosak, mert ezáltal válunk kioszthatóvá a szeretetben. Isten ki tudja osztani életünket szereteteledelként másoknak. Köszönöm, hogy alázattal hordoztad a megtöretéseket, és megőrizted a derűt, a humort, a hitet, s ha meghívsz következő papi jubileumodra, akkor is eljövök – ígérte a megyés püspök, majd egy érmet és egy díszoklevelet nyújtott át.