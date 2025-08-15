Az utolsókat rúgja a nyár? Kegyetlen hőség vár ránk négy napig, életbe lépett a vörös kód

A fokozott hőterhelés miatt különösen fontos, hogy mindenki betartsa az egészségvédelmi és biztonsági ajánlásokat – pénteken kegyetlen hőség tombolt, aki tehette a vízparton keresett menedéket.

Kegyetlen hőség, pénteken életbe lépett a vörös kód

Fagyi, jégkrém, hűtött dinnye, őszi barack és ásványvíz – nyerő tippek a tomboló hőségben

– A kánikulát érezzük, a múlt hét óta nagyjából 10 százalékkal nőtt az ásványvíz, az üdítő és sörforgalmunk – mondta pénteken Szunyog Csaba, a kaposvári Kapos Coop Zrt. vezérigazgatója. – Több italt adunk el, s nem csak Kaposváron, hanem valamennyi településen.

A cég két vármegyében – Somogy, Baranya – csaknem 150 dolgozót alkalmaz, 41 üzletet működtetnek, legfrissebb tapasztalatuk szerint a tomboló kánikulában a jégkrém eladás is csúcson van. Akárcsak a fagyi forgalom. Márton Lajos, a balatonlellei Márton Cukrászda tulajdonosa pénteken azt mondta: a csoki, a vanília és a puncs mellett nagy sláger az eper és a málna, a vendégek rendszerint 2-3 gombócot kérnek. Pénteken összesen 24 fajta fagyit kínáltak, s a pisztácia éppúgy kelendő volt, mint a lellei álom, s a hőségben népszerű a joghurtos is.

– Kegyetlen forróság van – jegyezte meg Zellei Tibor fonyódi zöldségkereskedő. – A helyiek, illetve a turisták főleg a lédús gyümölcsöket keresik, sokan visznek haza vagy a Balaton partra dinnyét, őszi barackot.

A népszerűségi listán bérelt helye van a szőlőnek, melyből pillanatnyilag három fajtát árulnak. S hogyan védekezik a kereskedő a hőség ellen? Naponta legalább három liter szénsavmentes ásványvizet gurít le, kerüli a cukros üdítőket, szinte mindennap eszik hűtött görögdinnyét, s kiegészítésként sárgadinnyét.

