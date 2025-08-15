1 órája
Az utolsókat rúgja a nyár? Kegyetlen hőség vár ránk négy napig, életbe lépett a vörös kód
Ásványvíz, limonádé, hűtött dinnye: sokan erre esküsznek a tomboló forróságban. A harmadfokú hőségriasztás vasárnapig tart, pénteken életbe lépett a vörös kód, Somogyban is kegyetlen hőség van, pénteken Kisbárapátiban mérték a legmelegebbet.
A fokozott hőterhelés miatt különösen fontos, hogy mindenki betartsa az egészségvédelmi és biztonsági ajánlásokat – pénteken kegyetlen hőség tombolt, aki tehette a vízparton keresett menedéket.
Fagyi, jégkrém, hűtött dinnye, őszi barack és ásványvíz – nyerő tippek a tomboló hőségben
– A kánikulát érezzük, a múlt hét óta nagyjából 10 százalékkal nőtt az ásványvíz, az üdítő és sörforgalmunk – mondta pénteken Szunyog Csaba, a kaposvári Kapos Coop Zrt. vezérigazgatója. – Több italt adunk el, s nem csak Kaposváron, hanem valamennyi településen.
A cég két vármegyében – Somogy, Baranya – csaknem 150 dolgozót alkalmaz, 41 üzletet működtetnek, legfrissebb tapasztalatuk szerint a tomboló kánikulában a jégkrém eladás is csúcson van. Akárcsak a fagyi forgalom. Márton Lajos, a balatonlellei Márton Cukrászda tulajdonosa pénteken azt mondta: a csoki, a vanília és a puncs mellett nagy sláger az eper és a málna, a vendégek rendszerint 2-3 gombócot kérnek. Pénteken összesen 24 fajta fagyit kínáltak, s a pisztácia éppúgy kelendő volt, mint a lellei álom, s a hőségben népszerű a joghurtos is.
– Kegyetlen forróság van – jegyezte meg Zellei Tibor fonyódi zöldségkereskedő. – A helyiek, illetve a turisták főleg a lédús gyümölcsöket keresik, sokan visznek haza vagy a Balaton partra dinnyét, őszi barackot.
A népszerűségi listán bérelt helye van a szőlőnek, melyből pillanatnyilag három fajtát árulnak. S hogyan védekezik a kereskedő a hőség ellen? Naponta legalább három liter szénsavmentes ásványvizet gurít le, kerüli a cukros üdítőket, szinte mindennap eszik hűtött görögdinnyét, s kiegészítésként sárgadinnyét.
Kegyetlen hőség: életbe lépett a vörös kód, durva hétvége jön
- – A tanulóvezetők kétségkívül fáradékonyabbak a hőségben – felelte kérdésünkre pénteken Horváth Péter nagyatádi járműoktató. – Ha szükséges, pihenőt tartunk.
- A szakember is fokozottan figyel a megfelelő folyadék-utánpótlásra, naponta legalább négy palack ásványvizet gurít le, s az oktató autóban kisebb megszakításokkal a klímát is használja. Németh József, a kaposvári Németh Travel Kft. ügyvezetője azt mondta: hűtött ásványvizet adnak a sofőröknek. A buszokon egy kisebb, illetve nagy hűtő található, s így folyamatosan rendelkezésre áll a hűtött ital. Pénteken Erdélybe, Egerbe továbbá egy dombóvári, illetve a munkásjáratokat indítottak útnak.
- A közmunkásokról is gondoskodnak, Bálint Ildikó gigei polgármester pénteken érdeklődésünkre közölte: hideg szénsavas ásványvizet biztosítanak számukra, s az időjáráshoz igazítják a munkaszervezést. A községben a két mezőgazdasági programban jelenleg összesen 20 közmunkás dolgozik.
- – Pénteken kora délutánig Kisbárapátiban mérték a legmelegebbet, 35,3 Celsius fokot – mondta a Sonline.hu-nak Kurcsics Máté, a Hungaromet Zrt. siófoki obszervatóriumának munkatársa. – Babócsán 34,6 fok volt, Kaposváron 34,4-et regisztráltak.
- A nyaralók nem panaszkodhattak a Balatonra: a vízhőmérséklet – Siófoknál – 26 fok volt.