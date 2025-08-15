augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyerő tippek

1 órája

Az utolsókat rúgja a nyár? Kegyetlen hőség vár ránk négy napig, életbe lépett a vörös kód

Címkék#hőség#kánikula#fagylalt#Balaton

Ásványvíz, limonádé, hűtött dinnye: sokan erre esküsznek a tomboló forróságban. A harmadfokú hőségriasztás vasárnapig tart, pénteken életbe lépett a vörös kód, Somogyban is kegyetlen hőség van, pénteken Kisbárapátiban mérték a legmelegebbet.

Harsányi Miklós

A fokozott hőterhelés miatt különösen fontos, hogy mindenki betartsa az egészségvédelmi és biztonsági ajánlásokat – pénteken kegyetlen hőség tombolt, aki tehette a vízparton keresett menedéket.

Kegyetlen hőség, pénteken életbe lépett a vörös kód
Kegyetlen hőség, pénteken  életbe lépett a vörös kód

Fagyi, jégkrém, hűtött dinnye, őszi barack és ásványvíz – nyerő tippek a tomboló hőségben

– A kánikulát  érezzük, a múlt hét óta nagyjából 10 százalékkal nőtt az ásványvíz, az üdítő és sörforgalmunk – mondta pénteken Szunyog Csaba, a kaposvári Kapos Coop Zrt. vezérigazgatója. – Több italt adunk el, s nem csak Kaposváron, hanem valamennyi településen. 

A cég két vármegyében – Somogy, Baranya – csaknem 150 dolgozót alkalmaz, 41 üzletet működtetnek, legfrissebb tapasztalatuk szerint a tomboló kánikulában a jégkrém eladás is csúcson van. Akárcsak a fagyi forgalom. Márton Lajos, a balatonlellei Márton Cukrászda tulajdonosa pénteken azt mondta: a csoki, a vanília és a puncs mellett nagy sláger az eper és a málna, a vendégek rendszerint 2-3 gombócot kérnek. Pénteken összesen 24 fajta fagyit kínáltak, s a pisztácia éppúgy kelendő volt, mint a lellei álom, s a hőségben népszerű a joghurtos is. 

– Kegyetlen forróság van – jegyezte meg Zellei Tibor fonyódi zöldségkereskedő. – A helyiek, illetve a turisták főleg a lédús gyümölcsöket keresik, sokan visznek haza vagy a Balaton partra dinnyét, őszi barackot.

A népszerűségi listán bérelt helye van a szőlőnek, melyből pillanatnyilag három fajtát árulnak. S hogyan védekezik a kereskedő a hőség ellen? Naponta legalább három liter szénsavmentes ásványvizet gurít le, kerüli a cukros üdítőket, szinte mindennap eszik hűtött görögdinnyét, s kiegészítésként sárgadinnyét.

 

Kegyetlen hőség: életbe lépett a vörös kód, durva hétvége jön

  • – A tanulóvezetők kétségkívül fáradékonyabbak a hőségben – felelte kérdésünkre pénteken Horváth Péter nagyatádi járműoktató. – Ha szükséges, pihenőt tartunk. 
  • A szakember is fokozottan figyel a megfelelő folyadék-utánpótlásra, naponta legalább négy palack ásványvizet gurít le, s az oktató autóban kisebb megszakításokkal a klímát is használja. Németh József, a kaposvári Németh Travel Kft. ügyvezetője azt mondta: hűtött ásványvizet adnak a sofőröknek. A buszokon egy kisebb, illetve nagy hűtő található, s így folyamatosan rendelkezésre áll a hűtött ital. Pénteken Erdélybe, Egerbe továbbá egy dombóvári, illetve  a munkásjáratokat indítottak útnak. 
  •  A közmunkásokról is gondoskodnak, Bálint Ildikó gigei polgármester pénteken érdeklődésünkre közölte:  hideg szénsavas ásványvizet biztosítanak számukra, s az időjáráshoz igazítják a munkaszervezést. A községben  a két mezőgazdasági programban jelenleg összesen 20 közmunkás dolgozik.
  • – Pénteken kora délutánig Kisbárapátiban mérték a legmelegebbet, 35,3 Celsius fokot – mondta a Sonline.hu-nak Kurcsics Máté, a Hungaromet Zrt. siófoki obszervatóriumának munkatársa. – Babócsán 34,6 fok volt, Kaposváron 34,4-et regisztráltak.
  • A nyaralók nem panaszkodhattak a Balatonra: a vízhőmérséklet – Siófoknál – 26 fok volt. 

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu