Kerek a történet: tízéves jubileum a somogyjádi iskolában

– Tíz éve, hogy iskolánk facebook oldalára az első bejegyzés felkerült – számolt be a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola. – Az azóta eltelt idő alatt számos eseményt, programot mutattunk be, rendszeresen beszámoltunk a versenyeredményekről, évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódó kezdeményezésekről.

Egy-egy bejegyzésüket több százan, időnként több ezren látják. Akadt olyan cikk is, melyre 16216-an kattintottak rá. Azt is megemlítették: a világ számos országából követik őket. Németország, Ausztria, Románia, Szlovákia, Csehország, Törökország, Olaszország, Egyesült Királyság, Franciaország és Hollandia mellett az Egyesült Államokban, Elefántcsontparton, Nigériában, Ausztráliában, Kanadában, Szaúd-Arábiában is olvasták már bejegyzéseiket.