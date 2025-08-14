augusztus 14., csütörtök

1 órája

Kerek a történet: tízéves jubileum a somogyjádi iskolában

Harsányi Miklós

– Tíz éve, hogy iskolánk facebook oldalára az első bejegyzés felkerült – számolt be a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola. –  Az azóta eltelt idő alatt számos eseményt, programot mutattunk be, rendszeresen beszámoltunk a versenyeredményekről, évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódó kezdeményezésekről. 

Egy-egy bejegyzésüket több százan, időnként több ezren látják. Akadt olyan cikk is, melyre 16216-an kattintottak rá. Azt is megemlítették: a  világ számos országából követik őket. Németország, Ausztria, Románia, Szlovákia, Csehország, Törökország, Olaszország, Egyesült Királyság, Franciaország és Hollandia mellett az Egyesült Államokban, Elefántcsontparton, Nigériában, Ausztráliában, Kanadában, Szaúd-Arábiában is olvasták már bejegyzéseiket. 

 

 

