Helyi közélet

Csatát nyertek a kütyük ellen: átadták Zamárdiban az ország legnagyobb bringás pumpapályáját

Címkék#bike#sportlétesítmény#Révész Máriusz#Zamárdiban#gravity#kerékpáros pumpapálya

Rövid idő alatt készült el a Balaton déli partján az ország legnagyobb bringás létesítménye. A kerékpáros pumpapálya 67 millió forintból épült Zamárdiban, a fiatalok pedig azonnal birtokba vették.

Sonline.hu
Csatát nyertek a kütyük ellen: átadták Zamárdiban az ország legnagyobb bringás pumpapályáját

Forrás: Zamárdi városa

Mint arról a sonline.hu elsőként beszámolt, hatalmas kerékpáros pumpapálya épült meg Zamárdiban, a Margó Ede sétány, a Kecskeméti utca és a Kiss Ernő utca által határolt Balaton-parti területen. A döntött kanyarokkal, duplákkal, púpokkal, ugratószakaszokkal tarkított pumptrack-pályát kezdők, haladók és profik is használhatják, bringával és rollerrel egyaránt. Ez az ország legnagyobb ilyen bringás létesítménye.

Kerékpáros pumpapálya Zamárdiban – ez a legnagyobb az országban
Fotó: Vasvári Tamás/MTI

A sportlétesítményt szerdán délután Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára, Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere, Nagy Oszkár, mountain bike gravity országos bajnok, a kivitelező Northern Lines Kft ügyvezetője, és Kormány Patrik, a pálya egyik tervezője adta át. Majd profi versenyzők mutatták be tudásukat. Révész Máriusz beszédében kiemelte, a 67 millió forintból megépült pumpapálya nem csak a legnagyobb az országban, hanem a legjobb minőségűek közé is tartozik. Eddig 186 pumpapálya megépítéséhez adott támogatást a kormányzat.

Közösen vágták át a szalagot
Forrás: Zamárdi városa

Jó minőségű és szép fekvésű a zamárdi kerékpáros pumpapálya

– Másfél héttel az átadás előtt a gyerekek már birtokba vették a pályát. Látták az építkezés folyamatát, és ott topogtak, hogy mikor lehet már használni – mondta a Sonline.hu-nak Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. – Csatát nyertünk a kütyük elleni háborúban, aktívabb lett Magyarország. A fiatalokat ki tudtuk mozdítani, sokan már az első napokban új barátokat szereztek. Az itt élők, és a nyaralótulajdonosok, valamint a vendégek új közösségi térrel gazdagodtak, ahol generációk találkozhatnak. Ilyen szép környezetben, háttérben a Balatonnal és a Tihanyi-félszigettel, még nem épült ilyen pálya  – hangsúlyozta a polgármester. 
Mint mondta, új programlehetőséggel gazdagodott Zamárdi. Az ország legnagyobb pumpapályája nagyon jó minőségű, várhatóan országos versenyek helyszíne lesz.  A beruházáshoz elnyert 40 millió forintos állami támogatáshoz mintegy 27 millió forint önerőt biztosított az önkormányzat.
 

 

