Kerékpározás

4 órája

70 áldozatból 10 lenne menthető? Egymásnak estek a bicajosok

Címkék#gyerek#kerékpár#sisak#rendőr

A közelmúlt tragikus biciklis balesetei irányították rá a figyelmet a témára. Óriási vita robbant ki arról, hogy egyes vélemények szerint kötelezővé tennék a kerékpáros sisak viselését Magyarországon.

Kovács Gábor László

Tragédiát okozna a kerékpáros sisak kötelező viselésének bevezetése, állítja Kürti Gábor Dezső, a Kerékpárosklub elnöke. Bejegyzésének apropóját az adja, hogy két nap alatt két súlyos biciklis baleset is történt a Budapest–Balaton-bicikliúton. Kathi Béla, a legendás magyar testépítő ciprusi tragédiája is ráirányította a figyelmet a témára.  

kerékpáros sisakos gyerekek
Kerékpáros sisakban sportolnak a gyerekek a pumpályán
Forrás: teol.hu

Negatívan hathat a kerékpáros sisak kötelezővé tétele

A véleményét azzal indokolja, hogy:

  • Ahol kötelezővé tették a sisak viselését, ott drasztikusan visszaesett a kerékpározás, miközben az általuk ismert kutatások szerint fejenként 1-3 évet nyer az, aki rendszeresen biciklizik.
  • A kötelező sisakkal a nagyjából évi 70 halálos áldozatból maximum 10 lenne menthető. 
  • A sisakban kerékpározók kisebb oldaltávolságot kapnak a gépjárművezetőktől. 
  • A sisak felvételével növekszik a kockázatvállalás, ami jobban növeli a sisakkal ki nem védett balesetek kockázatát, mint ahány esetben a sisak megvédi az életet. 
  • Közbringa rendszerek ellehetetlenülése. 
  • Növeli a kerékpározás árát.
    A bejegyzésében azt is írja, hogy nem sisakellenes, mert hegyi túrákon, versenyeken ő is hordja. Minden gyerekére ráadta. Tehát inkább hasznosnak véli a fejsérülések elkerülésére, de bármilyen sisakkampány és kötelezővé tétel ellen emel szót.
baleset esetén védenek a kerékpáros sisakok
Nemrégiben történt kerékpáros baleset helyszíni fotója
Fotó: Pusztai Sándor

A somogyi kerékpáros szakértő a biciklis sisak mellett van 

Bár a kerékpáros szabályok nem mondják ki a kerékpáros sisak kötelező viselését, sok szakértő támogatja az elképzelést. A sisakviselés mellett tör lándzsát a somogyi kerékpáros szakértő. Naszódi Zsolt, edző, kerékpáros egyesületi vezető és exversenyző szerint csakis és kizárólag a sisak a megoldás.
– Nem is értem, hogy a forgalomba hogyan engedhetik a kerékpárosokat a városokban és az utakon sisak nélkül – mondta el véleményét kérdésünkre. – Tőlünk nyugatabbra ezt már megoldották, 10-15 éve. Kötelező a sisak, ha nincs a biciklisen, akkor leszállítja a rendőr és megbünteti, vagy elveszi a bringát és mehet gyalog az illető. A sisak életet ment. 
Azt tapasztalta, hogy valóban gyártanak ellenérveket azok, akik nem szeretnek sisakban kerékpározni, de ezzel csak magukat akarják megnyugtatni. A covid-oltáshoz hasonlította az ellenzők érvrendszerét, akik azt bizonygatják, hogy nem érdemes felvenni az oltást, mert úgysem lesz beteg, de ezzel szemben mindenkit érhet baleset. Gyakori ellenérv, hogy a sisakban nem szellőzik a fej, de szerinte 10 ezer forint felett már olyan sisakokat is lehet kapni a kerékpáros szaküzletekben, ahol ez nem probléma.      

      

 

 

