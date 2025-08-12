Már rég nem ciki, mégis alig hordják

Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6 százalék azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának Aktív- és Ökoturisztikai Kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerők kétharmada férfi, közel száz százalékuk közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11 százaléka volt 30 év alatt és 9 százaléka 60 év felett.

A kerékpárosokat védi a sisak

Inkább a nők és a gyerekek kerékpároznak sisakban

A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak.

A sisakviselésről szóló vitának aktualitást ad, hogy míg tavaly egész évben 12, az idén csak augusztusban két halálos biciklis baleset történt az országban. Az egyik néhány napja Balatonbogláron, a másik pedig Etyeknél a Budapest–Balaton (BuBa) kerékpárútvonalon.