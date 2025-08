Lehull a lepel a kéthelyi templom titkáról!

A közelmúltban felújított, kívül-belül újjászületett kéthelyi művelődési házban rendezett konferencián hallgatom a drávatamási otthon lakóinak karizmatikus dalait, amikor megakad a szemem egy, a színpad fölötti falrészre rögzített kereszten.

Kereszt került a kéthelyi művelődési ház falára

Fotó: MW

A kéthelyi művelődési ház falára egy 9. századi Krisztust ábrázoló kereszt másolata került

Nem szokványos a látvány, de örül a szívem. S hogy miként került oda? Molnár Balázstól, a település első emberétől a szünetben megtudom: egykor innen, Somogykéthelyről került elő ez a koraközépkori feszület, melynek eredetijét a keszthelyi Balaton Múzeumban őrzik. S mivel a bakonybéli szerzetesek kézműveskednek is, sorra gyártják a „prototípus” alapján e kedvelt tárgyat. A polgármester is tőlük szerezte be, mondván: ennek a keresztnek itt a helye, hadd lássák minél többen. Az előző képviselőtestület tagjait is ezzel a különleges darabbal ajándékozta meg mandátumuk lejártakor. Vásárhelyi Anzelm, a Szent Mauríciusz Monostor szerzetesének értékeléséből kitűnik: A kora középkori feszületek a 7. századtól a 12. századig a keresztre feszített és harmadnapra feltámadott Krisztust ábrázolják, a plasztikán erre utal a nyitott szem és az egyenes testtartás. A frontális testtartású korpusz tömören öntött fején lapos pántkorona, alatta a homlokon párhuzamos vésett vonalakkal jelölt hajzat. Vastag nyak, vékony karok, csuklóin rovátkolás. Maszkszerű arcán nagy, nyitott szemek, hosszú orr. Bordáit vésett párhuzamos vonalak, mellbimbóit és köldökét körök jelzik. Szoknyaszerű ágyékkötőjén sima öv és vésett V alakú ráncok.

Egyébként a 9. századig volt szokásos ez az ősi típusú Krisztus-ábrázolás; megjelenítéskor nem a szenvedés volt a lényeg, hanem hogy királyként jött és halt meg Jézus. Ezért a feltámadt, dicsőséges Krisztus jelenik meg a kereszten.