Azt te csak hiszed, hogy építhetsz a portád köré kerítést

A kerítés nem csupán fizikai válaszfal két ingatlan között, hanem jogi szempontból is határvonal. A hatályos országos szabályozás szerint a kerítés legfeljebb két méter magas lehet, és nem lehet teljesen tömör. A jogszabály szerint: közterület felé nyíló kapuknak befelé kell nyílniuk, és minden veszélyes elem – például szögesdrót – csak a saját telken belül, legalább két méteres magasságban helyezhető el

A kerítésépítés könnyen előáshatja a csatabárdot.

Ilyenkor gyakran felmerül a kérdés, hogy kit visel a költség, bevonható -e abba a szomszéd is, akinek a telkén ugyancsak végigmegy a kerítés. Az ügyvédi válasz egyértelmű. – Ha a jogszabály előírja a kerítés létesítését – például állattartás vagy új beépítés esetén –, akkor annak költsége az adott tulajdonost terheli. Ezt nem lehet a szomszéddal kifizettetni, mondta el kérdésünkre Boda Róbert, kaposvári ügyvéd.

Nem mindegy, miből van a kerítés

Hozzátette: ha nincs kötelező előírás, de a kerítés a telekhatáron épül, akkor a felek közösen viselik a költségeket – arányosan, a határos szakasz hosszának megfelelően. A megállapodás hiánya viszont könnyen pereskedéshez vezethet. Ezért a legjobb az, ha már jó előre tisztázzuk a dolgot. Még úgy is ildomos ezt megtenni, hogy a jogszabályok egyértelműen kimondják: a kerítés – beleértve annak alapját is – kizárólag a saját telken belül építhető. Ha az építmény átlóg a szomszéd földjére, az úgynevezett túlépítésnek minősül, amit a másik fél akár el is bontathat. A jóhiszeműség – például hibás térkép vagy mérések alapján történő építés – nem mentesít a jogkövetkezmények alól.

Azt nem mindenki tudja, hogy a jog különbséget tesz a könnyűszerkezetes és a masszív, szilárd alapra épített kerítések között. Utóbbiak – különösen, ha tégla- vagy betonszerkezetűek – már építménynek minősülnek. Ilyenkor a szomszédos telek rendeltetésszerű használatát semmilyen módon nem zavarhatják: nem vethetnek árnyékot, nem akadályozhatják a kilátást vagy a megközelítést.

A szakemberek legfőbb javaslata, hogy mindenképp kommunikáljunk a szomszéddal. Egy egyszerű, írásos megállapodás a szomszéddal sok későbbi vitát megelőzhet. Nemcsak arról érdemes egyeztetni, hogy ki mennyit fizet, hanem arról is, hogy mikor kezdődik a munka, milyen anyagból készül a kerítés, és mit szeretnének elkerülni. Hiszen mindannyian tudjuk, a szó elszáll, az írás megmarad.