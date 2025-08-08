augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Filmvetítés

10 perce

Nyári moziélmény a szabad ég alatt – videóval

Címkék#Kaposvár#kertmozi#film

Két filmmel várták az érdeklődőket Kaposvár egyik bevásárlóközpontjába, ahol remek százaknak nyújtott remek szórakozást a kertmozi.

Klein Péter Nándor

Rengetegen választották péntek esti program gyanánt a kaposvári S-Parkot, ahol a szervezők két filmmel is várták az érdeklődőket. A Bíborligetben előbb a gyermekeknek kedveskedtek a Lecsó című animációval, majd ezt követően a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar film került a kertmozi vásznára.

kertmozi Kaposváron
Sokan voltak kíváncsik a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar filmre a kaposvári S-Parkban felállított kertmoziban
Fotó: Muzslay Péter

Emberek százai ültek kerti székeken, pokrócokon, vagy egyszerűen csak a füvön, hogy együtt élvezzék az alkonyi fényben kezdődő vetítést, ami nem is csoda, hiszen a zenés filmvígjáték, amely Demjén Ferenc slágereire épül a legnézettebb magyar film a rendszerváltás óta. A kaposvári moziélmények ezzel nem érnek véget, hiszen augusztus 15-én, illetve 22-én is két-két filmmel várják az érdeklődőket a szervezők. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu