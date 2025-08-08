Nyári moziélmény a szabad ég alatt – videóval

Rengetegen választották péntek esti program gyanánt a kaposvári S-Parkot, ahol a szervezők két filmmel is várták az érdeklődőket. A Bíborligetben előbb a gyermekeknek kedveskedtek a Lecsó című animációval, majd ezt követően a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar film került a kertmozi vásznára.

Sokan voltak kíváncsik a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar filmre a kaposvári S-Parkban felállított kertmoziban

Fotó: Muzslay Péter

Emberek százai ültek kerti székeken, pokrócokon, vagy egyszerűen csak a füvön, hogy együtt élvezzék az alkonyi fényben kezdődő vetítést, ami nem is csoda, hiszen a zenés filmvígjáték, amely Demjén Ferenc slágereire épül a legnézettebb magyar film a rendszerváltás óta. A kaposvári moziélmények ezzel nem érnek véget, hiszen augusztus 15-én, illetve 22-én is két-két filmmel várják az érdeklődőket a szervezők.