Kétmillió a kamerarendszer kiépítésére

A Versenyképes Járások Program keretében mintegy 37,1 millió forint értékben jut korszerűsítési lehetőséghez a település. A meglévő járdák felújítására öt millió forintot fordíthatnak, ezen kívül a történelmi emlékparkok fejlesztésére három millió forintot használhatnak fel, s külön forrást költhetnek az urnafal kivitelezésére (hatmillió forint), illetve a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére is.



