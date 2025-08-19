augusztus 19., kedd

Berzence

25 perce

Kétmillió a kamerarendszer kiépítésére

Címkék#kamerarendszer#Versenyképes Járások Program#emlékpark

Harsányi Miklós

A Versenyképes Járások Program keretében mintegy 37,1 millió forint értékben jut korszerűsítési lehetőséghez a település. A meglévő járdák felújítására öt millió forintot fordíthatnak, ezen kívül a történelmi emlékparkok fejlesztésére három millió forintot használhatnak fel, s külön forrást költhetnek az urnafal kivitelezésére (hatmillió forint), illetve a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére is. 

 


 

 

