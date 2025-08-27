augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ki képes ilyenre? Kukába hajítottak négy kiscicát Kaposváron

Négy kiscicát találtak a hulladékválogató üzemben kedden a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai. A négyből kettő cica nem élte túl a kegyetlenkedést.

Nem mindennapi kegyetlenkedést fedeztek fel kedden a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai, melyről közösségi oldalukon adtak hírt. Posztjukban felhívták mindenki figyelmét, hogy tilos elhullott vagy élő állatot a hulladékgyűjtő edényekbe helyezni.

Munkatársaink tegnap négy kiscicát találtak a hulladékválogató üzemben. Sajnos a kicsik közül kettő nem élte túl a kegyetlenkedést, de szerencsére két cicát kollégáink időben megtaláltak és most szerető otthonban vannak, közölte a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Facebook oldalán. Az állatok élete érték, a gondatlanság pedig tragédiához vezethet. Kérjük, vigyázzunk együtt az állatokra, és ha bajba jutott élőlényt találunk, mindig a megfelelő módon segítsünk nekik, írták. 

Íme, az egyik nagy túlélő Fotó: Facebook

 

 

