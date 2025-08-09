augusztus 9., szombat

Kígyózó probléma

3 órája

Kígyószerű lény riogatja a szomszéd vármegye lakóit – Somogyban is akad belőle

Félünk tőlük, de valóban veszélyesek? A kígyószerű lények nemcsak a szomszédos Baranya, hanem Somogy vármegye lakóit is riogatják.

Dombi Regina

Egy kígyószerű lény riogatja a szomszéd vármegye lakóit, amihez hasonlóval Somogyban is igencsak sok helyen találkozhatunk. A sokak számára ijesztő szörnyként ható élőlény kövek alatt, kutak mellett, de még a homokozóban is megjelennek, félni azonban nem kell tőlük, teljesen ártalmatlanok.

kígyó
Kígyószerű lény ijesztgeti a szomszédos megye lakóit. Rossz hír: Somogyban is van belőle
Forrás: naturasopron.hu

Baranya vármegyében, főleg a Mecsek környékén egyre többen számolnak be egy kígyószerű lény megjelenéséről, ami komoly riadalmat okoz a kiskertek és udvarok életében. A lábatlan gyík egy teljesen ártalmatlan élőlény, aki egy kis noszogatás hatására ripsz-ropsz elillan a közeledből.

Kígyószerű lénytől rettegnek a szomszédban

A lábatlan gyík (latinul Anguis fragilis), más néven törékeny gyík, egy hüllőfaj, amely gyakran összetéveszthető a kígyókkal, mivel nincsenek lábai. Valójában azonban nem kígyó, hanem valódi gyík, amely az evolúció során vesztette el végtagjait.
Teste hengeres, pikkelyekkel borított, és általában 30–50 cm hosszú, de ritkán elérheti a 60 cm-t is. Színe változatos: lehet barnás, szürkés, vagy enyhén fémes csillogású, a nőstények oldalán gyakran sötétebb csík húzódik.
Egész Magyarországon, de különösen a Mecsek környékén rengeteg példánnyal lehet találkozni. Ám a somogyi kerttulajdonosok is gyakran találkoznak az egyébként védett állattal.

A lábatlan gyík könnyen összekeverhető a kígyóval, nemcsoda, hogy sokan megijednek tőle
Forrás: enfo.hu

– Teljesen veszélytelen kertünk egyik állandó vendége, a lábatlan gyík. Rengeteg van belőlük, rendszeresen akad a kapa végére szerencsétlen jószág. A legtöbbször pórul járó élőlény ez az állat, ami nagy mennyiségben kerül elő közvetlen környezetükben. Sokan megijednek tőle, pedig még a mozgása is nagyon lassú. Abszolút hasznos tagja lehet a kerti élővilág körforgásának, hiszen apróbb rovarokat is képes megfogni, így igazából semmiképp sem érdemes őt bántani. Ha valakit zavar, szépen arrébb kell tessékelni, de egyébként kézzel is meg lehet fogni – mondta el Horváth Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetője.

Akikkel még összefuthatsz

Somogyban jellemzően teljesen veszélytelen siklókkal futhatunk össze, de Kaszópusztán akad néhány példány a már tényleg veszélyesnek számító keresztesviperából. Rajtuk kívül azonban nincs félnivalónk, hiszen a siklók nem bántanak senkit.

A lábatlan gyíkot könnyen keverik össze a vízi siklóval
Fotó: Horváth Bálint / Forrás: mme.hu

– A kiskertekben, a ház körül a legelterjedtebb faj a vízisikló, ami egy sötét szürke jószág, szép fehér hold alakú folttal a szeme fölött. Rendkívül könnyen felismerhető, viszonylag nagyra meg tud nőni, és rengeteg van belőle a térségben. Természetesen teljesen ártalmatlan, egyáltalán nem kell félni tőle. A Balaton parton és a Dráva mentén él még egy másik nagyon elterjedt faj, a kockás sikló, amivel például a Barcsot és Drávatamásit összekötő kerékpárúton rengeteget találkozhatunk. Habitusában teljesen hasonló a vízisiklóhoz, színeiben azonban eltérő. Sötétebb és világosabb mintájú foltok borítják a testét, innen ered elnevezése is. A vízisiklóhoz hasonlóan ő is teljesen ártalmatlan – mondta el Horváth Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Parki Igazgatóság tájegységvezetője.

 

