Vadászat

35 perce

Kilövik a vaddisznókat lőnek ki Balatonvilágos belterületén

Címkék#vaddisznó#Balatonfői Vadásztársaságnak#Balatonvilágos

Sonline.hu

A Siófoki Rendőrkapitányság engedélyezte a Balatonfői Vadásztársaságnak, hogy 2025. július 24. és december 20. között kilője az elszaporodott vaddisznókat Balatonvilágoson a Club Aliga környékén. A vadászat naponta 03:00 és 06:00, valamint 21:00 és 24:00 óra között zajlik majd, kizárólag kijelölt helyszíneken.

 

