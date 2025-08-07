Kilövik a vaddisznókat lőnek ki Balatonvilágos belterületén

A Siófoki Rendőrkapitányság engedélyezte a Balatonfői Vadásztársaságnak, hogy 2025. július 24. és december 20. között kilője az elszaporodott vaddisznókat Balatonvilágoson a Club Aliga környékén. A vadászat naponta 03:00 és 06:00, valamint 21:00 és 24:00 óra között zajlik majd, kizárólag kijelölt helyszíneken.