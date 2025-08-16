Kis híján tragédiába fulladt a szombat esti filmnézés – lángra kapott a tv

Kisebb tűz volt egy családi házban, Csurgónagymartonban, a Petőfi utcában – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A tévé gyulladt ki az egyik szobában. A nagyatádi hivatásos és a csurgói önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre. A rajok eloltották a tüzet, és megkezdték füsttel megtelt ingatlan kiszellőztetését. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.