Díjat kaptak a balatoni vállalkozók, akikre a szakma példaként tekinthet

A napokban Siófokon tartott ünnepségen adták át a KISOSZ-elismeréseket. Az Emlékplakett kitüntetést három balatoni vállalkozó kapta, akik hosszú időn keresztül tisztességes munkával érték el sikereiket, és aktívan segítették a KISOSZ közösségét is.

KISOSZ-elismerések átadására került sor Siófokon, ahol három balatoni vállalkozót tisztességes munkájukért díjaztak.

Balatonboglári, zamárdi és szemesi vállalkozók kapták a KISOSZ-elismeréseket

Emlékplakett díjban részesült Pálffy Gábor, a balatonboglári Kissziészta Étterem és panzió tulajdonosa. Pályáját strandi büfékben kezdte, majd budapesti éttermekben és a MÁV Székház konyhafőnökeként dolgozott. 1999 óta vállalkozó, 2007-től működteti a Kissziésztát. A helyi kulturális élet aktív szereplője, fesztiválok szervezésében és civil kezdeményezésekben is részt vesz.

Elismerést kapott Élő Gábor, a zamárdi É+É Gastro Kft. vezetője. A családi vállalkozásban szerzett tapasztalat után 2000-ben alapította saját cégét, amely azóta is folyamatosan működteti a Zamárdi és Siófok határán lévő vendéglátó egységet. Nyaranta húsz főt foglalkoztat, munkájában családtagjai is aktívan közreműködnek.

A harmadik kitüntetett Hegyi Árpád, a balatonszemesi Szedres ABC tulajdonosa és üzletvezetője. 1994-ben nyitotta első boltját, a jelenlegi üzletet 2008 óta működteti feleségével. Három évtizede folyamatosan fejleszti vállalkozását, amelyet a helyiek és az üdülővendégek egyaránt nagyra értékelnek.

Többéves tervezhetőséget várnának a balatoni vállalkozók

Az ünnepséghez kapcsolódóan a KISOSZ ülésén a balatoni vállalkozók helyzetét is értékelték. Kertész Rezső ügyvezető társelnök arról számolt be, hogy a résztvevők többsége 15–20 százalékos bevételkiesést tapasztalt az idei szezonban, miközben a költségek jelentősen nőttek. A kártyás fizetések aránya elérte a 70–80 százalékot, a SZÉP-kártya használata viszont visszaesett. Gondot okoz a magas járulékteher, a munkaerőhiány és az, hogy a szabályozási környezet kiszámíthatatlannak tűnik. Többen azt hangsúlyozták: a vállalkozások számára elengedhetetlen lenne a többéves tervezhetőség, valamint az, hogy a döntéshozók a szakmával egyeztetve alakítsák ki az új szabályokat.

