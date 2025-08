Kitűnők a figyelem középpontjában – íme az idei Szín5ös tanulók Somogyban

Idén is közzé tesszük a családok büszkeségeit, Somogy vármegyei legjobb tanulókat! A júliusi felhívásunkra rengeteg kitűnő tanuló jelentkezett. A 2024-2025-ös tanév kemény munkája számukra meghozta a gyümölcsét. Köszönjük a sok jelentkezést, és szerkesztőségünk nevében ezúton is gratulálunk minden egyes szép bizonyítványhoz! A beérkezett adatok feldolgozása után folyamatosan mutatjuk be a vármegye kitűnő tanulóit, akiknek fotóit több részletben a Somogyi Hírlap hasábjain is megtekinthetik.