Kitűnők a figyelem középpontjában – íme az idei Szín5ös tanulók Somogyban (3. rész)
Idén is meghirdettük a népszerű Szín5ös pályázatunkat. Most bemutatjuk azokat az általános iskolás somogyi tanulókat, akik kitűnően teljesítették az elmúlt tanévet.
A 2024/2025-ös tanév somogyi szín5-öseit korábbi cikkeinkben már elkezdtük bemutatni, most újabb 24 kiváló tanulót mutatunk be.
Júliusi felhívásunkra rengeteg kitűnő tanuló jelentkezett. A 2024-2025-ös tanév kemény munkája számukra meghozta a gyümölcsét. Köszönjük a sok jelentkezést, és szerkesztőségünk nevében ezúton is gratulálunk minden egyes szép bizonyítványhoz! A beérkezett adatok feldolgozása után folyamatosan mutatjuk be a vármegye kitűnő tanulóit, akiknek fotóit több részletben a Somogyi Hírlap hasábjain is megtekinthetik.
2025-ben is szép számmal érkeztek jelentkezők a Szín5-ösre 3. részFotók: MW