Elismerés
1 órája
Kitüntetés kapott k Poór Gyula
A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát kapta kedden – a polgárőrség állományában végzett önkéntes társadalmi tevékenysége elismeréseként – Poór Gyula, az Országos Polgárőrszövetség (OPSZ) környezetvédelmi alelnöke, a Somogy Megyei Polgárőrszövetség elnöke.
Pintér Sándor belügyminiszter adta át az elismerést a budapesti központi ünnepségen. Az 57 éves díjazott 2000 óta polgárőr és 2017-től vezeti a somogyi szövetséget.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre