Elismerés

Kitüntetés kapott k Poór Gyula

A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát kapta kedden – a polgárőrség állományában végzett önkéntes társadalmi tevékenysége elismeréseként – Poór Gyula, az Országos Polgárőrszövetség (OPSZ) környezetvédelmi alelnöke, a Somogy Megyei Polgárőrszövetség elnöke.

Pintér Sándor belügyminiszter adta át az elismerést a budapesti központi ünnepségen. Az 57 éves díjazott 2000 óta polgárőr és 2017-től vezeti a somogyi szövetséget.

 

