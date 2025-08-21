Kitüntetés kapott k Poór Gyula

A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát kapta kedden – a polgárőrség állományában végzett önkéntes társadalmi tevékenysége elismeréseként – Poór Gyula, az Országos Polgárőrszövetség (OPSZ) környezetvédelmi alelnöke, a Somogy Megyei Polgárőrszövetség elnöke.

Pintér Sándor belügyminiszter adta át az elismerést a budapesti központi ünnepségen. Az 57 éves díjazott 2000 óta polgárőr és 2017-től vezeti a somogyi szövetséget.