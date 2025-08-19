Kitüntetést kapott a SEFAG vezérigazgatója

Sulyok Tamás köztársasági elnök és Nagy István agrárminiszter kitüntetéseket adományozott a nemzeti ünnep alkalmából. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adtak öt agrár szakembernek.

Fehér István, erdőmérnök, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója az erdő- és vadgazdálkodási feladatok terén végzett példaértékű munkája elismeréseként részesült a kitüntetésben.