Elismerés

1 órája

Kitüntetést kapott a SEFAG vezérigazgatója

Címkék#Fehér István#SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt#erdőmérnök#Sulyok Tamás#Nagy István

Kovács Gábor László

Sulyok Tamás köztársasági elnök és Nagy István agrárminiszter kitüntetéseket adományozott a nemzeti ünnep alkalmából. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adtak öt agrár szakembernek. 
Fehér István, erdőmérnök, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója az erdő- és vadgazdálkodási feladatok terén végzett példaértékű munkája elismeréseként részesült a kitüntetésben.

 

