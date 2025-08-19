Elismerés
28 perce
Kitüntetést kapott a SEFAG vezérigazgatója
Sulyok Tamás köztársasági elnök és Nagy István agrárminiszter kitüntetéseket adományozott a nemzeti ünnep alkalmából. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adtak öt agrár szakembernek.
Fehér István, erdőmérnök, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója az erdő- és vadgazdálkodási feladatok terén végzett példaértékű munkája elismeréseként részesült a kitüntetésben.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre