Elismerés
1 órája
Kitüntette a névrokont augusztus 20-án
Augusztus 20-a alkalmából dr. Nagy István agrárminiszter a Darányi Ignác Díjat adományozta dr. Nagy Istvánnak, a MATE, Állattenyésztési Tudományok Intézet, Kaposvári Campus tanszékvezető egyetemi tanára részére, a magyar sertés- és nyúlfajták kialakítása, nemesítése és génmegőrzése terén elért nemzetközi eredményeiért.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre