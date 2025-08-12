Nem elég a szűrőt kitisztítani, a klíma egy igazi gombatenyészet lehet

Súlyos betegségeket is okozhat a klíma, akár arcidegbénulást és tüdőgyulladást is kiválthat, ha az immunrendszer legyengült állapotban van, és fogékony a megbetegedésre. A fül-orr-gégészeteken nyáron az ésszerűtlen klímahasználat miatt növekszik a betegforgalom, megfázásszerű tünetekkel, arcüreg-, középfül-, torok- és akár kötőhártya-gyulladással keresik fel a szakorvosokat. A túlzott klímahasználatnak megvannak a maga veszélyei, hívta fel erre a figyelmet a Pénzcentrum.

A klíma kültéri egységének tisztítása. Fotó: Mártonfai Dénes

Nem mindegy, hány fokon pörög a klíma

Ha túl nagy a különbség a kinti és a benti hőmérséklet között, akkor nagyon gyorsan megbetegedhetünk. Különösen igaz ez akkor, ha kint 40 fok van, és utána izzadtan, átvizesedett ruhában bemegyünk egy hűtött helyiségbe. Persze ennek hátterében mindig valamilyen kórokozó áll.

A kórokozók könnyen megtámadhatják az alsó vagy felső légutakat, és kialakulhat az arcüreg-, orrmelléküreg-, kötőhártya- vagy középfülgyulladás, de akár tüdőgyulladásig is fokozódhat a probléma. Éppen ezért 24 Celsius foknál alacsonyabbra ne állítsuk a légkondicionáló berendezést, tanácsolták.

Gyakorta elszaporodnak a kórokozók a klíma mellett

Ha valakinek bedugul az orra, és a száján keresztül lélegzik, akkor közvetlenül jutnak be a torkába, gégéjébe azok a kórokozók, amiket egyébként az orra megszűrne. Ezért gyakrabban fordul elő a mandula-, torok- vagy gégegyulladás is ilyen esetekben.

Ezért nagyon fontos a klímák rendszeres és alapos tisztítása. Ha ugyanis hónapokig nem használjuk a berendezést, a lecsapódó kondenzvízben elszaporodhatnak a kórokozók, baktériumok és gombák, és ha legközelebb bekapcsoljuk a készüléket, akkor a szennyezett levegőt fújják a szobába. Ez allergiás típusú betegségeket, és akár súlyos fertőzéseket is okozhat, főleg ha legyengült az immunrendszer, ilyenkor arcüreg-, középfül-, szem, vagy tüdőgyulladás alakulhat ki.

Az allergológusok szerint ugyanakkor vannak betegek, akik állapotát éppen javíthatja az ésszerű klímahasználat. A pollenallergiásoknak segíthet, ha okosan, nem túl alacsony hőmérsékletre állítva használják a klímaberendezést, mert az abban lévő légszűrő meg tudja tisztítani a pollenektől a levegőt. Ez a klíma szűrőjének minőségétől is függ.