Ha így használod, te magad fogod kinyírni a klímaberendezésedet!

A klímaberendezések felszereltetését jobb, ha szakemberre bízzuk, ezt már biztos tudja mindenki. Használata kapcsán is azonban jobb, ha hallgatunk az okosabbra, és rendeltetés szerint alkalmazzuk hűtésre vagy akár fűtésre is. Íme pár jó tanács, hogy ne tedd rommá, a saját klímád.

A szűrők tisztán tartása az egyik legfontosabb dolog, ha hosszú életű klímaberendezésre vágysz

Fotó: Rákóczy Ádám

Amikor kint tombol a kánikula, nem vágyunk semmi másra, csak egy jól hűtött otthonra. Manapság már nem is számít annyira luxusnak, hogy klímaberendezést szereltessünk otthonunkba, a panelek oldalán úgy sorakoznak a külső elemek, mint a verebek a tető alatt. Ahhoz azonban, hogy hosszú életű legyen az eszköz, fontos néhány szabályt betartani használata során.

Klíma otthon, okosan

Sokan követnek el alapvető hibákat klímahasználat során, ami nemcsak a berendezés életet rövidítheti meg, de a még a pénztárcánkat sem kíméli. Többen próbálják optimalizálni a rendszert anélkül, hogy valóban értenének hozzá. A sok furfang azonban nem ér semmit, ha tönkre tesszük vele a berendezést.

– A klímaberendezések kapcsán azt veszem észre, hogy mindenki igyekszik vele trükközni valahogy, amit pedig egyáltalán nem tartok jónak. Minden egyes telepítésénél próbálom elmagyarázni, mi a hosszú távon legkedvezőbb és leginkább hasznos üzemeltetése a dolognak, de sokan nem veszik komolyan. És ezek a kisebb hibák. Amikor magához a szerkezethez nyúlnak hozzá vagy éppen egyáltalán nem – gondolok itt a szűrők tisztítására – akkor van az igazi baj – mondta el Varjú Ádám, klímaszerelő.

A szakember szerint ha három alapvető szabályt betartunk, hosszú életű maradhat a berendezésünk.

Ne állítsuk túl alacsonyra a hőfokot!

Az egyik legrosszabb dolog, ha a kinti hőmérsékletnél jóval alacsonyabb állítjuk a klímaberendezést, annak reményében, hogy így majd sokkal gyorsabban lehűthetjük a lakást. Tudni kell, hogy a klímaberendezés állandó hőmérséklettel hűt, függetlenül attól, hogy milyen hőmérsékletet állítunk be. Azzal, ha nagyon alacsony hőmérsékletre állítjuk be, csupán annyit érünk el, hogy megnő az energiafogyasztás. Üzemeljük a megszokottnál egy pár fokkal melegebbre a berendezést és kapcsoljuk be rajta a ventilátorokat, mivel azok segítik hatékonyan keringetni a levegőt.

Sose zárd el a szellőzőket!

Sokan követik el azt a hibát, hogy elzárnak néhány helyiséget vagy a szellőzőket otthonukban. A szakértők szerint ez azonban nem jó, mivel felborul a rendszer légáramlásának egyensúlya, túlzott nyomás alakul ki a csőrendszerben, ami szivárgást vagy hatékonyságcsökkenést eredményezhet.