augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olajmágnás nyomában

51 perce

11 misiért megveheted Jockey Ewing kocsiját, mondjuk egy benzinkutat se árt vásárolni hozzá

Címkék#Mihály#járgány#karosszéria#Jocky Ewing#Lincoln Cartier Edition Champagne Gold#veterán#kocsi#tulajdonos

Ki mondta, hogy a Dallas már lejárt lemez? Na még mit nem – Jockey Ewing kocsijával villoghatsz, ha van rá stekszed.

Dombi Regina
11 misiért megveheted Jockey Ewing kocsiját, mondjuk egy benzinkutat se árt vásárolni hozzá

Jocky Ewing kocsija akár a tied is lehet

Forrás: metropol.hu

Ki ne ismerné a Dallas című sorozatot, s annak gyönyörű amerikai autócsodáit? Nos, úgy tűnik, Magyarországon is akad ezekből a járgányokból, vagy legalább is nagyon hasonlóból. Jockey Ewing kocsiját árulják a legnagyobb hazai használtautó-portálon, mindösszesen 11 millió forintért. A járgány megkímélt állapotú, kevés kilométert futott és a megjelenés vele az utcán? Garantáltan lehengerlő.

Jockey Ewing autóját is megveheted Magyarorzságon, kocsi
Jockey Ewing autóját is megveheted Magyarorzságon
Forrás: metropol.hu

Nem mindennapi autóra bukkant a Metropol munkatársa a használtautó piacot böngészve. Az autó egy egyedi Lincoln Cartier Edition Champagne Gold színben, ami egy pontosan ugyanolyan járgány, amilyennel Jockey Ewing furikázott a Dallas című sorozatban. Ezt a fantasztikus járművet most tulajdonosa eladásra kínálja, mindösszesen 11 millió forintért megvásárolható a híres olajmágnás autójának tökéletes mása. 

Jockey Ewing kocsija gurulgat Magyarországon

– Tavaly vásároltam  az autót hagyatékból, egy általános karbantartás után ismét az országutakat szeli 1 év állás után. 2020-ban került hazánkba Pennsylvaniából, ahol 14 évig egy esküvői ceremóniamester hobbiautója volt. Sokan megismerik a Dallas című sorozatból és apukák szólítanak meg, hogy fotózkodhassanak az autóval – mondta el a Metropolnak K.Mihály, aki gépjármű-kereskedőként dolgozik.

– Az autó egy egyedi Lincoln Cartier Edition modell, mely a szérián belül is csak kis számban volt elérhető főleg Champagne Gold színben! 92 literes tankja, az utastér páholyszerű kényelmet kínál, a karosszéria teljes szélességében elfoglalja a sávot az úton. Inkább hajózáshoz hasonlít az utazás élménye, mint autózáshoz. A 8 henger kellemesen öblöget és egy mozdony erejével mozgatja a karosszériát, igaz, a fogyasztása is 16 litertől kezdődik felfelé – tette hozzá Mihály.

Jockey Ewing autóját az egyik legnagyobb hazai használtautó-portálon hirdetik mindössze 11 millió forintért
Forrás:  MW

Bár az autó 1979-es évjáratú, kilométer szinte alig van benne, mindösszesen 57 000. Az ára 11 millió forint. Mihály elmondása szerint sok érdeklődő van az autóra, de komoly vevő eddig nem jelentkezett a járműre. Véleménye szerint egy ilyen autó eladása nem könnyű folyamat, ki kell várni a megfelelő vevőt. 

Életérzés ilyen járműveket vezetni

A barcsi Delibeli család hosszú évek óta foglalkozik veterán autók gyűjtésével. A somogyi és a régió veterán autós találkozóin mindig összefuthatnak velük a régi autók szerelmesei. Delibeli Mátyás, Bálint és édesapjuk Gábor is veterán autó bolond. Most vásároltam először oldtimer-t, mert szerettem volna becsatlakozni apuékhoz. Nekem ez az egész veterán autó dolog arról szól, amit egyfajta életstílus magával hoz. Az, hogy ezekkel a régi autókkal részt veszünk egy túrán, ahol kiállítjuk őket, gurulunk velük, beszélgetünk a veterán autó tulajdonosokkal vagy esetleg az érdeklődőkkel egy nagyon jó élmény, és ehhez szerettem volna társulni. Az öcsém is imádja őket, régóta foglalkozik velük, többször járt már találkozókon – mondta el Delibeli Mátyás

Veterán kocsit gyűjteni, akár olyat is, mint Jockey Ewing-é egy életérzés
Fotó: Delibeli Mátyás

Ezek után már érthető, miért is vásárol valaki egy ilyen csodát, mondjuk éppen Jockey Ewing autóját.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu