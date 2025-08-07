11 misiért megveheted Jockey Ewing kocsiját, mondjuk egy benzinkutat se árt vásárolni hozzá

Ki ne ismerné a Dallas című sorozatot, s annak gyönyörű amerikai autócsodáit? Nos, úgy tűnik, Magyarországon is akad ezekből a járgányokból, vagy legalább is nagyon hasonlóból. Jockey Ewing kocsiját árulják a legnagyobb hazai használtautó-portálon, mindösszesen 11 millió forintért. A járgány megkímélt állapotú, kevés kilométert futott és a megjelenés vele az utcán? Garantáltan lehengerlő.

Jockey Ewing autóját is megveheted Magyarorzságon

Forrás: metropol.hu

Nem mindennapi autóra bukkant a Metropol munkatársa a használtautó piacot böngészve. Az autó egy egyedi Lincoln Cartier Edition Champagne Gold színben, ami egy pontosan ugyanolyan járgány, amilyennel Jockey Ewing furikázott a Dallas című sorozatban. Ezt a fantasztikus járművet most tulajdonosa eladásra kínálja, mindösszesen 11 millió forintért megvásárolható a híres olajmágnás autójának tökéletes mása.

Jockey Ewing kocsija gurulgat Magyarországon

– Tavaly vásároltam az autót hagyatékból, egy általános karbantartás után ismét az országutakat szeli 1 év állás után. 2020-ban került hazánkba Pennsylvaniából, ahol 14 évig egy esküvői ceremóniamester hobbiautója volt. Sokan megismerik a Dallas című sorozatból és apukák szólítanak meg, hogy fotózkodhassanak az autóval – mondta el a Metropolnak K.Mihály, aki gépjármű-kereskedőként dolgozik.

– Az autó egy egyedi Lincoln Cartier Edition modell, mely a szérián belül is csak kis számban volt elérhető főleg Champagne Gold színben! 92 literes tankja, az utastér páholyszerű kényelmet kínál, a karosszéria teljes szélességében elfoglalja a sávot az úton. Inkább hajózáshoz hasonlít az utazás élménye, mint autózáshoz. A 8 henger kellemesen öblöget és egy mozdony erejével mozgatja a karosszériát, igaz, a fogyasztása is 16 litertől kezdődik felfelé – tette hozzá Mihály.

Jockey Ewing autóját az egyik legnagyobb hazai használtautó-portálon hirdetik mindössze 11 millió forintért

Forrás: MW

Bár az autó 1979-es évjáratú, kilométer szinte alig van benne, mindösszesen 57 000. Az ára 11 millió forint. Mihály elmondása szerint sok érdeklődő van az autóra, de komoly vevő eddig nem jelentkezett a járműre. Véleménye szerint egy ilyen autó eladása nem könnyű folyamat, ki kell várni a megfelelő vevőt.