Ha a mai harmincasokon múlik, ezek az ételek eltűnnek az asztalunkról

Míg régen a kocsonya, a körömpörkölt vagy éppen a hurka kötelező fogásnak számítottak a magyar háztartások étrendjében, addig mára már a smothie-k, az avokádó krém vagy éppen a humusz lettek a heti menü alappillére. A Z generáció tagjai igencsak furcsán néznek az emberre, ha éppen disznósajttal kínálják, ha rajtuk múlik, egyes ételek teljesen eltűnnek a magyar gasztronómiából.

Eltűnhet az étrendünkből a magyarok egyik nagy kedvence, a kocsonya

Fotó: Molcsányi Máté

Gyümölcsök, turmixok és a biogazdaság kis morzsái. Körülbelül így nézne ki, ha a Z generációra bíznák otthon a hűtő feltöltését. A régi fogások ma már csak emlékként élnek előttünk, lassan már egy szelet rántott húsért sem fut ki a gyerek a konyhába vasárnap délután.

A Z generáció már nem kedveli az egykor volt kedvenc ételeket – eltűnhet a kocsonya

Egyre inkább háttérbe szorulnak a régi idők klasszikus, nehéz magyar ételei, mint a kocsonya, a körömpörkölt vagy a pacal. Ezeket a hagyományos fogásokat főként az idősebb generációk fogyasztják, akik még hozzászoktak az intenzív, zsíros ízekhez, valamint a hosszabb főzési időt igénylő, "komolyabb" alapanyagokhoz. Ezzel szemben a Z generáció – vagyis a 1997 után születettek – étkezési szokásai jelentősen eltérnek a nagyszüleikétől.

A fiatalabbak körében egyre népszerűbbek a könnyű, gyorsan elkészíthető, egészségtudatos vagy éppen divatos ételek. Gyakran választanak növényi alapú alternatívákat, smoothie-kat, salátákat, wrapeket, bowl ételeket vagy akár ázsiai és mediterrán ihletésű fogásokat.

Előtérbe kerül az egyensúly, a fehérjében gazdag, de zsírszegény táplálkozás, valamint a húsfogyasztás mérséklése vagy teljes elhagyása is egyre gyakoribb. A „clean eating”, a vegán vagy vegetáriánus életmód, illetve a fenntarthatósági szempontok is egyre fontosabb szerepet játszanak az étrendjük kialakításában.

A Z generáció tagjai inkább térnek át a húsmentes életre, mintsem, hogy kocsonya készüljön otthon ebédre

Fotó: Lang Róbert

– A Z generáció étrendjében általában több a friss zöldség, gyümölcs, magvak, hüvelyesek, és különféle szuper ételek, mint például az avokádó vagy a quinoa. Ugyanakkor kevesebb a vörös hús, a belsőség, a zsírban gazdag alapanyag, valamint a hagyományos magyar fogásokhoz elengedhetetlen szalonna, zsír vagy kolbász. Nem feltétlenül idegenkednek a magyar ízvilágtól, de sokan modernizálják azokat, könnyített verziókat keresnek, vagy alternatív összetevőkkel helyettesítik a „nehéz” hozzávalókat – mondta el Angyal Jázmin, somogyi származású gasztroenterológus.