augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Most múlik pontosan

2 órája

Ha a mai harmincasokon múlik, ezek az ételek eltűnnek az asztalunkról

Címkék#étrend#gyerek#z generáció#smoothi#kocsonya#gyümölcs#étel

Ezek az ételek örökre eltűnhetnek, ha a Z generáció nem kezdi el gyorsan fogyasztani. Kocsonya, körömpörkölt – fújjogva nézik az ifjak.

Dombi Regina
Ha a mai harmincasokon múlik, ezek az ételek eltűnnek az asztalunkról

Eltűnhet a magyarok étrendjéből a kocsonya

Fotó: Antal Lívia

Míg régen a kocsonya, a körömpörkölt vagy éppen a hurka kötelező fogásnak számítottak a magyar háztartások étrendjében, addig mára már a smothie-k, az avokádó krém vagy éppen a humusz lettek a heti menü alappillére. A Z generáció tagjai igencsak furcsán néznek az emberre, ha éppen disznósajttal kínálják, ha rajtuk múlik, egyes ételek teljesen eltűnnek a magyar gasztronómiából.

kocsonya
Eltűnhet az étrendünkből a magyarok egyik nagy kedvence, a kocsonya
Fotó: Molcsányi Máté

Gyümölcsök, turmixok és a biogazdaság kis morzsái. Körülbelül így nézne ki, ha a Z generációra bíznák otthon a hűtő feltöltését. A régi fogások ma már csak emlékként élnek előttünk, lassan már egy szelet rántott húsért sem fut ki a gyerek a konyhába vasárnap délután.

A Z generáció már nem kedveli az egykor volt kedvenc ételeket – eltűnhet a kocsonya

Egyre inkább háttérbe szorulnak a régi idők klasszikus, nehéz magyar ételei, mint a kocsonya, a körömpörkölt vagy a pacal. Ezeket a hagyományos fogásokat főként az idősebb generációk fogyasztják, akik még hozzászoktak az intenzív, zsíros ízekhez, valamint a hosszabb főzési időt igénylő, "komolyabb" alapanyagokhoz. Ezzel szemben a Z generáció – vagyis a 1997 után születettek – étkezési szokásai jelentősen eltérnek a nagyszüleikétől.

  • A fiatalabbak körében egyre népszerűbbek a könnyű, gyorsan elkészíthető, egészségtudatos vagy éppen divatos ételek. Gyakran választanak növényi alapú alternatívákat, smoothie-kat, salátákat, wrapeket, bowl ételeket vagy akár ázsiai és mediterrán ihletésű fogásokat.
  • Előtérbe kerül az egyensúly, a fehérjében gazdag, de zsírszegény táplálkozás, valamint a húsfogyasztás mérséklése vagy teljes elhagyása is egyre gyakoribb. A „clean eating”, a vegán vagy vegetáriánus életmód, illetve a fenntarthatósági szempontok is egyre fontosabb szerepet játszanak az étrendjük kialakításában.
A Z generáció tagjai inkább térnek át a húsmentes életre, mintsem, hogy kocsonya készüljön otthon ebédre
Fotó: Lang Róbert

– A Z generáció étrendjében általában több a friss zöldség, gyümölcs, magvak, hüvelyesek, és különféle szuper ételek, mint például az avokádó vagy a quinoa. Ugyanakkor kevesebb a vörös hús, a belsőség, a zsírban gazdag alapanyag, valamint a hagyományos magyar fogásokhoz elengedhetetlen szalonna, zsír vagy kolbász. Nem feltétlenül idegenkednek a magyar ízvilágtól, de sokan modernizálják azokat, könnyített verziókat keresnek, vagy alternatív összetevőkkel helyettesítik a „nehéz” hozzávalókat – mondta el Angyal Jázmin, somogyi származású gasztroenterológus.

Azt sem mindegy hol nő fel az a gyerek

A vidéken élő fiatalok általában jobban ismerik, sőt gyakrabban is fogyasztják a régi, hagyományos magyar ételeket, mint nagyvárosi – különösen budapesti – kortársaik. Ennek hátterében elsősorban a családi és kulturális környezet áll. Vidéken gyakrabban élnek együtt több generációs családok, ahol a nagyszülők vagy szülők még rendszeresen készítik az olyan hagyományos fogásokat, mint a töltött káposzta, kocsonya, disznótoros ételek, vagy a körömpörkölt. Így a fiatalok nemcsak hallanak ezekről, hanem kóstolják is őket, sőt olykor részt is vesznek az elkészítésükben.

IMG_6301
A Z generáció tagjai közül sokan tartják távol magukat a kocsonya összetevőitől
Fotó: Szakony Attila 

Dél-Somogy csücskében azért még tudja a Z generáció, mi is az a kocsonya, s nem csak, hogy tudja, meg is főzi. – 27 éves vagyok és vegyes étkezésű, ha mondhatom így. Én rengeteg zöldséget fogyasztok, imádom a salátákat, de sosem mondanék nemet egy jó kocsonyára sem. Mi azért kisvárosban élünk, és a felmenőink között még sok volt a falusi, így természetes, hogy láttunk már az ebédlőasztalnál hurkát vagy töltöttünk hurkát. Szerintem pont az én korosztályomnak a legjobb, mert már van tudásunk a múltból és van tapasztalásunk a jelenkor fogásaiból is – mondta el a barcsi Kovács Anita.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu