Fellélegezhetnek a sör szerelmesei, elindult a komlószüret – októberben már a frisset csapolják
A kánikula ellenére is keményen folyik a munka Kastélyosdombón. Elindult a komlószüret a településen található ültetvényen.
Elindult a komlószüret Somogyban
Fotó: Dombi Regina
Közel négy és fél hektáron zajlik a betakarítás Kastélyosdombón, ahol a chinook és a perle komlót szüretelik a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai Jankovics Sándor sörfőző közreműködésével. Eddig úgy tűnik az idei termés is kiváló, ha minden jól megy és az újfajta élesztő is beválik, októberben már csapra verhetik a somogyi kézműves sört.
Elindult a kastélyosdombói komló betakarítása, ami az idén is több családnak ad munkát a somogyi kistelepülésen. A betakarítási, feldolgozási és szárítási munkálatokat a segélyszervezet munkatársai és a helyi idénymunkások végzik, a munka gyümölcse pedig végül a Soproni sörbe és természetesen a helyi kézműves sörbe kerül majd.
Javában zajlik a munka a komló fővárosában
– Viszonylag hasonló időszakban indult a tavaly is szüret, így nem elkésve, és túl koraiak sem vagyunk. A termésmennyiség szintén hasonló, ugyanazt a kétfajta komlót dolgozzuk fel, a perlét és a chinookot, mindkét növény szerencsére jól viselte az idei elképesztő szárazságot – mondta el Jankovics Sándor, sörfőző.
– Az ültetvények a fejlettségi szintet elérték, nyilván van pár tő, ami elhullik, de ezek folyamatosan pótoltuk, szépen fejlődnek. A légköri aszály kínzott minket egész nyáron, hiába is ment folyamatosan a csepegtető rendszer, a levegőben lévő nedvességet sajnos nem tudtuk pótolni. Az elmúlt egy hétben azonban olyan kánikula volt, hogy nagyon gyorsan beérett a perle komló toboza, így nem volt időnk nagyon hezitálni, mikor állunk neki a betakarításnak. A chinook egy amerikai komló fajta, jobban bírja a szárazságot, látszik is a termésen, hogy kevésbé megviselt – tette hozzá Jankovics Sándor.
- A betakarítás komoly rendszerben zajlik, minden folyamatnak megvan a maga ideje és fontossága. Először a komlóföldeken speciális aratógépek segítségével szakítják le a 7 méter hosszú komlószárakat, amelyet egy traktor platójára helyeznek fel. Egy platóra körülbelül egy sornyi komló fér fel.
- Ezek után ezek bekerülnek a feldolgozó csarnokba, ahol először a szárakat felfűzik arra a gépre, amely majd később szétválasztja a tobozokat és az egyéb növényi részeket. Ezt követően a tobozok egy szállítószalagon keresztül felkerülnek a silóba, amiből, ha összejön egy bizonyos mennyiség, akkor azok bekerülnek a szárítógépbe, aminek négy és fél órára és 62 fokra van szüksége ahhoz, hogy teljesen kiszárítsa a komlótermést.
- Végül a kondicionáló kamrába kerülnek a kiszáradt tobozok, majd a zsákba. Ez után kezdődik a pelletálás, majd egy adott idő után a sörfőzés. Így kerül a helyi bisztróba, a helyi komlóból, a helyi sörfőző és lakók kétkezi munkája által készített sör.
Nem segélyt osztanak, lehetőséget biztosítanak
A kastélyosdombói komló nemcsak egy kuriózum, hanem egy kiváló megélhetési lehetőség is az Ökumenikus Segélyszervezethez tartozó családok és a településen élők életében. – Ahogy a sajtműhely, úgy a komlótermesztés is lehetőséget kínál a kötelékünkben élőknek arra, hogy ne csak túléljenek, hanem éljenek is. Erre törekszünk minden fejlesztésünkkel, műhelyeinkkel és tevékenységeinkkel. A komlótermesztés kapcsán mellénk állt a Heineken Hungary Zrt. és az Agrárminisztérium is, így már három szervezet is együtt dolgozik azon, hogy munkahelyet és egyben értéket is teremtsünk – mondta el Lehel László, az Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.
