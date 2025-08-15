Fellélegezhetnek a sör szerelmesei, elindult a komlószüret – októberben már a frisset csapolják

Közel négy és fél hektáron zajlik a betakarítás Kastélyosdombón, ahol a chinook és a perle komlót szüretelik a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai Jankovics Sándor sörfőző közreműködésével. Eddig úgy tűnik az idei termés is kiváló, ha minden jól megy és az újfajta élesztő is beválik, októberben már csapra verhetik a somogyi kézműves sört.

Elindult a komlószüret Kastélyosdombón

Elindult a kastélyosdombói komló betakarítása, ami az idén is több családnak ad munkát a somogyi kistelepülésen. A betakarítási, feldolgozási és szárítási munkálatokat a segélyszervezet munkatársai és a helyi idénymunkások végzik, a munka gyümölcse pedig végül a Soproni sörbe és természetesen a helyi kézműves sörbe kerül majd.

Javában zajlik a munka a komló fővárosában

– Viszonylag hasonló időszakban indult a tavaly is szüret, így nem elkésve, és túl koraiak sem vagyunk. A termésmennyiség szintén hasonló, ugyanazt a kétfajta komlót dolgozzuk fel, a perlét és a chinookot, mindkét növény szerencsére jól viselte az idei elképesztő szárazságot – mondta el Jankovics Sándor, sörfőző.

– Az ültetvények a fejlettségi szintet elérték, nyilván van pár tő, ami elhullik, de ezek folyamatosan pótoltuk, szépen fejlődnek. A légköri aszály kínzott minket egész nyáron, hiába is ment folyamatosan a csepegtető rendszer, a levegőben lévő nedvességet sajnos nem tudtuk pótolni. Az elmúlt egy hétben azonban olyan kánikula volt, hogy nagyon gyorsan beérett a perle komló toboza, így nem volt időnk nagyon hezitálni, mikor állunk neki a betakarításnak. A chinook egy amerikai komló fajta, jobban bírja a szárazságot, látszik is a termésen, hogy kevésbé megviselt – tette hozzá Jankovics Sándor.

A speciális aratóeszközzel ellátott traktor viszi be a földekről a feldolgozó csarnokba a komlót

Fotó: Dombi Regina