Könnyítik az életet a kiemelkedő szakmai munkát végző dolgozók

A korábbi évekhez hasonlóan dr. Neszményi Zsolt főispán idén is azokat a kollégákat köszöntötte, akik az elmúlt évek során kiemelkedő szakmai munkát végeztek, ezzel segítve a gördülékeny ügyintézést és a hivatal pozitív megítélését.

Köszöntőjében a főispán elmondta, hogy a köz szolgálata akkor éri el valós célját, ha arra a tisztviselők hivatásként tekintenek. A legnagyobb erénye a kollégáknak az alázat, hiszen ezt a sokszor nehéz, kihívásokkal teli, áldozatvállalással járó kötelezettséget nem lehet másként végezni, mint alázattal. Az ügyfelek számítanak a munkatársak szaktudására, segítőkészségére és emberségére, bíznak bennük, hogy ügyeik jó kezekbe kerülnek. Az ünnepségen részt vett Vetési Bernadett főigazgató, dr. Boldog-Ellenberger Szilvia igazgató, valamint a járási hivatalok és a főosztályok vezetői.

Harmincegy kormányhivatali dolgozó részesült elismerő oklevélben az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a Somogy Vármegyei Kormányhivatalban

Fotó: Kovács Tibor

Elismerésben részesültek

Dr. Szemerei Orsolya, Némethné Gulyás Brigitta, dr. Nezdei Csilla, dr. Káldi Julianna, Pusztainé Szekeres Ágnes, Jakab-Vasas Kinga, Hoffmanné Takács Szilvia, Veres Ilona Tímea, Ájzert Mária Rita, Molnár Izabella, Rózsás Eszter Adrienn, Temesi-Horváth Katinka, dr. Hadi Nikolett, Jágerné Cserti Ildikó, Jandzsó Gábor, dr. Horváthné dr. Varga Henriett, Ignácz Tibor, Ruszka Zoltán, Simonics László, Takács Tímea, Fábián Kata, Kovács Andrásné, Kovácsné Varga Viktória, dr. Vető Ádám Lajos, Kaiserné dr. Virág Aida, Polotár Izabella, dr. Szücs Gábor, Farkas Jácint Szilárd, Antal Gabriella, Cseh Magdolna, Kovács Tamás Zoltánné.

Állami kitüntetés az állatorvosnak

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári fokozat kitüntetésben részesült dr. Bogdán Tibor állatorvos, a Kaposvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály nyugalmazott osztályvezetője. Az elismerést Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter adta át az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan Székesfehérváron. Dr. Bogdán Tibor 38 évig – 2025 februárjáig – hatósági állatorvosként dolgozott, a kitüntetést az ez idő alatt az élelmiszerlánc-biztonság és az állategészségügy értékei iránt elkötelezett szakmai munkájáért vehette át.

