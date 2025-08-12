augusztus 12., kedd

Könyvekkel is hódít ezen a nyáron Fonyód

Címkék#irodalom#fesztivál#Beck Zoltán

A Szaplonczay sétány árnyas fái között rendezték meg az első Fonyódi Könyvfesztivált, amely nemcsak az irodalom ünnepe volt, hanem egy új közösségi élmény kezdete is.

Koszorus Rita
Fotó: Kajetán Jácint

Idén júliusban először a Balaton partja és a századeleji villák adtak hátteret a Fonyódi Könyvfesztiválnak. A fesztivál célja az volt, hogy az irodalom és az olvasás ünnepét méltó módon hozza el a déli partra, és egy új hagyományt indítson útjára. A fesztivál egyik legnépszerűbb eseménye a Beck Zoltán és Grecsó Krisztián közös estje volt, amely zenével töltötte meg a Balaton legszebb panorámáját nyújtó sétányt. A dedikálásokon többek között Karády Anna, Hidasi Judit, Bodó Iván és a balatoni illetőségű Szántó Dániel is részt vett. A kiegészítő programok között gasztronómiai események, kézműves vásár, élményfestés és Nők a Balatonért Egyesület (NABE) játékok is helyet kaptak, így a fesztivál minden korosztály számára kínált tartalmas kikapcsolódást. 

 

