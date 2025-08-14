Olvass és pihenj! Chill-zónát nyitott a könyvtár a hőségriadó alatt

Új, rendhagyó kezdeményezéssel fordult a fiatalok felé a kaposvári Takáts Gyula Könyvtár. Az épület előtt Chill Zone néven nyitottak egy szabadtéri pihenőhelyet, ahol az érdeklődők különféle programokon keresztül a könyvek világával ismerkedhetnek.

A könyvtár előtt kellemes a pihenés Fotó: Muzslay Péter

A könyvtár kilépett a szabadba

A tapasztalatok alapján a kamaszok számítanak a legkevésbé könyvtárlátogatóknak, ezért őket akarta megnyerni a könyvtár a Chill Zone bevetésével. A programot az idei nyáron vezették be, de a kellemes időben a folytatását tervezik akár jövőre. Azt még megfontolják, hogy statikusabb ülőberendezéseket helyezzenek ki, vagy maradjon a plédes, babzsákos megoldás. Folyóiratok és könyvek társaságában lehet ücsörögni, és beszélgetni, de a társasjáték klub is kiköltözött már az épület elé, tudtuk meg Egyed Nándor igazgató-helyettestől.