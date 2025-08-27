Nyáron sem pihent a kormányablakbusz, éltek a lehetőséggel az állampolgárok

Nyáron sem pihent a kormány­ablakbusz, ami a legmelegebb időszakban is helybe vitte az ügyintézést a somogyi kistelepülésekre. A vakáció ideje alatt a fesztiválokra is kitelepült a mozgó ügyfélszolgálati iroda, a látogatók, bulizók pedig éltek is az ügyintézés lehetőségével.

A kormányablakbuszon a kormányablakokban elérhető számos ügytípus intézhető, továbbá lehetőség van a hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtására, illetve tájékoztatást kaphatnak az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről.

Mostanáig már 269 kitelepülésen több mint 1600 ügyfél vette igénybe a KAB-busz szolgáltatásait. A legnépszerűbb ügy a személyi igazolvány, ezt követi a DÁP-regisztráció és a lakcímügyintézés.

Folyamatos volt az ügyintézés a kormányablakbuszban

Fotó: Somogy vármegyei kormányhivatal

Szeptemberben az alábbi településekre érkezik a kormányablakbusz

A kormányablakbusz érkezési dátumairól, az időpontokról és a helyszínekről a www.kormanyhivatalok.hu hivatalos weboldalon, Somogy vármegyére kattintva, a Mobilizált kormányablakok menüpont alatt lehet tájékozódni.

A helyszínek: Andocs, Babócsa, Balatonszabadi, Balatonvilágos, Bárdudvarnok, Berzence, Bodrog, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Edde, Gamás, Háromfa, Igal, Iharosberény, Kadarkút, Karád, Lakócsa, Magyaratád, Mernye, Mike, Nagyatád, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Öreglak, Pusztakovácsi, Sávoly, Segesd,Somogybabod, Somogyfajsz, Somogyjád, Somogysámson, Somogysárd, Somogyszob, Somogyudvarhely, Somogyvámos, Somogyvár, Tapsony, Törökkoppány, Vése, Vízvár, Zákány.





