Gördülékeny ügyintézés

2 órája

Nyáron sem pihent a kormányablakbusz, éltek a lehetőséggel az állampolgárok

Címkék#Pusztakovácsi#Nagyszakácsi#Mike#Iharosberény#Mernye

Sonline.hu

Nyáron sem pihent a kormány­ablakbusz, ami a legmelegebb időszakban is helybe vitte az ügyintézést a somogyi kistelepülésekre. A vakáció ideje alatt a fesztiválokra is kitelepült a mozgó ügyfélszolgálati iroda, a látogatók, bulizók pedig éltek is az ügyintézés lehetőségével. 
A kormányablakbuszon a kormányablakokban elérhető számos ügytípus intézhető, továbbá lehetőség van a hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtására, illetve tájékoztatást kaphatnak az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről. 
Mostanáig már 269 kitelepülésen több mint 1600 ügyfél vette igénybe a KAB-busz szolgáltatásait. A legnépszerűbb ügy a személyi igazolvány, ezt követi a DÁP-regisztráció és a lakcímügyintézés. 

Folyamatos volt az ügyintézés a kormányablakbuszban
Fotó: Somogy vármegyei kormányhivatal

Szeptemberben az alábbi településekre érkezik a kormányablakbusz 

A kormányablakbusz érkezési dátumairól, az időpontokról és a helyszínekről a www.kormanyhivatalok.hu hivatalos weboldalon, Somogy vármegyére kattintva, a Mobilizált kormányablakok menüpont alatt lehet tájékozódni. 
A helyszínek: Andocs, Babócsa, Balatonszabadi, Balatonvilágos, Bárdudvarnok, Berzence, Bodrog, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Edde, Gamás, Háromfa, Igal, Iharosberény, Kadarkút, Karád, Lakócsa, Magyaratád, Mernye, Mike, Nagyatád, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Öreglak, Pusztakovácsi, Sávoly, Segesd,Somogybabod, Somogyfajsz, Somogyjád, Somogysámson, Somogysárd, Somogyszob, Somogyudvarhely, Somogyvámos, Somogyvár, Tapsony, Törökkoppány, Vése, Vízvár, Zákány. 
 


 

