Somogyvár

4 órája

Korszerűsítik a kilátót

Címkék#Szent László Emlékhely#önkormányzat#Somogyvár

Harsányi Miklós

Megújul a Szent László Emlékhely kilátója. Sokan hiányolták már, hogy a kilátó hosszú ideje zárva van, a fa lépcsők és a padló annyira elhasználódtak, hogy balesetveszélyessé váltak. Az önkormányzat most megkezdte a felújítást: az új lépcsők és padló tartós akácfából készülnek, hogy hosszú ideig biztonságosan lehessen használni.

 

