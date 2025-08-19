Korszerűsítik a kilátót

Megújul a Szent László Emlékhely kilátója. Sokan hiányolták már, hogy a kilátó hosszú ideje zárva van, a fa lépcsők és a padló annyira elhasználódtak, hogy balesetveszélyessé váltak. Az önkormányzat most megkezdte a felújítást: az új lépcsők és padló tartós akácfából készülnek, hogy hosszú ideig biztonságosan lehessen használni.