2 órája
Korszerűsítik a világítást a kistérségben
A városi önkormányzat konzorciumi vezetésével Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős, Tab, Torvaj, Zala és Zics 66 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Versenyképes Járások Programban közvilágítás felújítására. A pénzből Tabon 117 lámpatestet cserélnek korszerű, LED-es világítótestekre.
