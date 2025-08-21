augusztus 21., csütörtök

Tab

2 órája

Korszerűsítik a világítást a kistérségben

Címkék#Tab#Bábonymegyer#Zics#Lulla#Torvaj

Kovács Gábor László

A városi önkormányzat konzorciumi vezetésével Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős, Tab, Torvaj, Zala és Zics 66 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Versenyképes Járások Programban közvilágítás felújítására. A pénzből Tabon 117 lámpatestet cserélnek korszerű, LED-es világítótestekre. 

 

