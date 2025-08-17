augusztus 17., vasárnap

Hihetetlen! Kovács Kati harmadszor töltötte csurig közönséggel a medencéket a dunántúli gyógyfürdőben

Harsányi Miklós

– A Kossuth-, Prima Primissima- és Liszt Ferenc-díjjal is kitüntetett Kovács Kati immár harmadszor bűvölte el a telt házas igali közönséget  – derült ki az Igali Gyógyfürdő szombati bejegyzéséből. Arról is beszámoltak: egy igazi, élményekkel teli időutazáson vehetett részt mindenki, ahol a már 60 éve a pályán lévő művésznő legnagyobb slágereit együtt énekelhette a közönséggel. 
– Hatalmas köszönet neki és a fantasztikus közönségnek – felejthetetlen egy nap volt – közölték.

Kovács Kati lépett fel igalban
Kovács Kati harmadszor lépett fel Igalban
Fotó: Igali Gyógyfürdő

 

